Зеленський пригрозив росіянам наслідками так званих "референдумів" на окупованих територіях

В Україні триває 165 доба повномасштабного вторгнення росії. Окупанти на тимчасово зайнятих територіях нашої держави активно готуються до проведення так званих "референдумів".

Президент Володимир Зеленський пригрозив росіянам наслідками організації цих квазіголосувань. У своєму відеозверненні від 7 серпня він запевнив, що уникнути відповідальності окупантам і зрадникам не вдасться, передає 24 канал.

Читайте також Можете стрибнути з Антонівського мосту й втопитися, – Братчук дав "пораду" російським окупантам

Зеленський про організацію росією так званих "референдумів"

Володимир Зеленський у своєму відеозверненні звернув увагу на те, що цими літніми днями щотижня з'являється дедалі більше повідомлень про те, що російські окупанти готуються до проведення псевдореферендумів на тимчасово зайнятих ними територіях Півдня нашої держави.

Президент чітко заявив, що позиція України стосовно цього питання залишається рішучою, як і раніше – наша держава нічого свого не віддасть, а причетні до злочинної діяльності будуть притягнені до відповідальності.

Хочу сказати дуже просту річ: усі, хто допомагатиме окупантам хоч якось реалізувати цей їхній намір (провести псевдореферендуми – ред. 24 канал), відповідатимуть. Відповідатимуть перед Україною,

– наголосив Зеленський.

Наш президент також зазначив, що якщо росіяни таки наважаться піти шляхом так званих "референдумів", то самі ж для себе закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та державами вільного світу. "Ці перемовини російській же стороні однозначно будуть потрібні у певний момент", – підсумував Володимир Зеленський.

Детальніше – вечірнє звернення Володимира Зеленського від 7 серпня: дивіться відео