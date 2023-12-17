Місцеві й у цьому чинять спротив: росіянам важко організувати "вибори" на окупованих територіях

Навесні 2024 року в Росії відбудуться президентські вибори. Країна-агресорка вирішила поширити бюрократичну процедуру і на окуповані території.

Однак українці, які з різних причин залишились в окупації, відмовляються брати участь у чергових псевдовиборах. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов сказав 24 Каналу, що це становить серйозну проблему для загарбників.

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"Окупанти через це намагаються тягнути своїх заробітчан з території Росії, тому що місцеве населення і в цьому чинить спротив", – зазначив Дудукалов.

Так, люди залишаються українцями й вірять, що рано чи пізно їх звільнять. Окупанти самі визнають, що деокупація настане, адже навіть не намагались організувати нормального життя на цій території.

Українці ігнорують "вибори" з трьох причин

МЗС України вже зреагувало на плани Росії провести вибори на окупованих територіях. Там наголосили, що це грубо порушує законодавство України й норми міжнародного права, а також закликали цивілізований світ накласти нові санкції на країну-агресорку.

Українці, які залишились на окупованих територіях, не беруть участі в псевдовиборах з різних причин. Передусім вони розуміють, що загарбники готують результати заздалегідь, тож не бачать сенсу в голосуванні.

Крім того, місцеві знають, що на виборчих дільницях, де скупчуються колаборанти, часом щось вибухає. Тож люди просто переживають за власну безпеку.

Також мешканці розуміють, що участь у псевдовиборах – це незворотна відповідальність. За словами Дудукалова, по всіх учасниках так званих виборів і референдумів є кримінальні провадження.

Це для окупантів реальна проблема. Місцеве населення не вірить у ці "вибори", побоюється за свою безпеку і розуміє, що так чи інакше матиме кримінальну відповідальність,

– констатував заступник голови Бердянської районної ради.

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