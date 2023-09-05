Це продуманий хід: для чого насправді Росії псевдовибори на окупованих територіях

Наприкінці тижня у Росії відбудеться "день єдиного голосування". Його планують організувати і на тимчасово окупованих територіях України. Очевидно, що ці вибори є нелегітимними. Проте у Росії все ж витрачають на це кошти.

У Кремлі розуміють, що ставлення до так званих виборів на українських територіях, які тимчасово перебувають в окупації, скептичне. При цьому, їм важливо показати світу, що вони таки відбуваються. Таку думку в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог Юрій Подорожній.

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Чому Росі вигідні вибори на ТОТ

Роздуми про причину проведення виборів на тимчасово окупованих українських територіях частково перегукуються з минулим роком, коли усіх турбувало питання, навіщо Владіміру Путіну вносити навіть не повністю захоплені області України до своєї конституції як "суб'єкти федерації".

Насправді сенс є, не лише з точки зору внутрішньої політики: демонструвати "ватникам", що на цих територіях закріплюється Росія. Попри те, що всі вважають це фейком, вони демонструватимуть назовні, що це "конституційні" вибори, люди прийшли і проголосували. Мовляв, вважаєте ви це правдою чи ні – це вже не наша проблема,

– зазначив Юрій Подорожній.

Росія намагатиметься максимально продемонструвати, що все це пройшло законно. Це серйозна політична історія, яка в майбутньому може суттєво ускладнюватиме перемовини України та Росії.

"Тобто коли Росія визнає свою поразку у війні, а нам доведеться виходити на перемовини, маючи, скажімо, неоднозначне становище", – зауважив політтехнолог.

Юрій Подорожній про мету псевдовиборів на окупованих територіях: дивитись відео

Псевдовибори на ТОТ: що відомо