Поруч стоїть людина з автоматом, – Забавін сказав, як у Маріуполі відбуваються псевдовибори

На тимчасово окупованих територіях тривають псевдовибори. Зокрема так зване "дострокове голосування" російські загарбники провели в Маріуполі.

Як розповів 24 Каналу депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін, те, що відбувається в окупованих регіонах навіть "виборами" назвати не можна. Скоріш це є збіговиськом божевільних під прикриттям терористів зі зброєю.

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Бажаючих голосувати немає

Так зване "дострокове голосування", яке окупанти проводили з 31 серпня по 7 вересня зокрема в Маріуполі продемонструвало, що навіть в місцях скупчення людей немає тих, хто бажає взяти участь в цих псевдовиборах.

Також на заклики колишніх голів ОСББ, які залишились в Маріуполі, місцеві мешканці не йдуть голосувати. Навіть коли окупанти влаштовували поквартирний обхід, люди не відчиняли двері,

– наголосив депутат Маріупольської міськради.

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Росіяни розташовують так звані "пункти для голосування" в людних місцях – на зупинках громадського транспорту, ринки, продуктові магазини, де є вірогідність "спіймати" людей і залучити до "голосування".

"Крім того, біля "пунктів для голосування" не спостерігається масовість людей. У кращому випадку можна побачити 1 – 2 людини. І це випадкові перехожі, яких чіпляють на вулиці, а їм складно відмовити, зважаючи на те, що поруч стоїть людина з автоматом", – зауважив Дмитро Забавін.

Що відомо про псевдовибори на окупованих територіях

Так звані "вибори" розпочалися наприкінці серпня з "дострокового голосування", яке тривало понад тиждень на окупованих територіях України. А 10 вересня має відбутися "єдиний день голосування".

За свідченням багатьох місцевих жителів "голосування" відбувалось під потужним тиском окупантів. Людей, які відмовлялись брати участь у виборах, залякували, допитували, змушували писати пояснення.

Крім того, росіяни обходили квартири в багатоповерхівках та приватні будинки та змушували місцевих жителів голосувати. Проте люди здебільше не відкривали двері або ховалися, щоб не брати участь в псевдовиборах.

Також дежсекретар США Ентоні Блінкен назвав ці "вибори" фіктивними, та нагадав, що до осіб, які їх підтримають, зокрема як "міжнародні спостерігачі", можуть бути застосовані "санкції та візові обмеження".