Псевдоволонтер взяв гроші за порятунок з Маріуполя і "кинув": люди невдовзі загинули

На Київщині взяли під варту 28-річного чоловіка, який під приводом волонтерської допомоги пообіцяв вивезти людей з блокадного Маріуполя. За це він хотів отримати 10 тисяч гривень.

Голова Нацполіції Ігор Клименко розповів, що підозрюваний записався волонтером в один із фондів. Там він допомагав вести документацію.

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Як чоловік обманув потерпілу

Підозрюваний натрапив на допис дівчини в одній із соцмереж, яка просила допомогти вивезти її маму та вітчима з блокадного Маріуполя. Чоловік відповів, що може організувати це за 10 тисяч гривень.

Потерпіла одразу перевела суму на картку "волонтера" й чекала приїзду рідних. Вона сподівалася на домовленість, тож не шукала інших варіантів їхнього порятунку.

Втім, за даними слідства, 20 березня внаслідок порожніх обіцянок підозрюваного та його зволікання, батьки потерпілої загинули під час обстрілів Маріуполя.

Навіть після цього підозрюваний тривалий час запевняв жінку, що з її рідними все гаразд, але отримані за перевезення гроші не повернув,

– повідомили у прокуратурі.

Схема була не новою для чоловіка

За даними Кіберполіції, затриманий також привласнив приблизно 250 тисяч гривень за паливо для військових, яке він навіть не планував купувати.

"Під приводом забезпечення волонтерів талонами на паливо, брав у останніх гроші, однак свої зобов'язання не виконував, а кошти не повертав. За такою схемою протягом березня 2022 року зловмисник ошукав трьох волонтерів", – розповів Ігор Клименко.

За клопотанням прокурора на час слідства чоловік перебуватиме під вартою без можливості внесення застави". Суд арештував підозрюваного на 50 днів – у межах досудового розслідування.

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