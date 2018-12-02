Психолог рассказали о детских кризисах и как с ними бороться

Что делать, если ребенок внезапно стал беспокойным? Еще вчера было все хорошо, он был весел и послушен, а сегодня похож на маленькое исчадие ада, с которым ты никак не можешь справиться! Психологи говорят, что ты столкнулась с кризисом у детей.

Кризис развития или почему ребенок стал беспокойным.

Дети растут очень быстро. Если посмотреть на всю человеческую жизнь, то самые быстрые и глобальные изменения происходят с человеком именно в детстве. За первые 16-17 лет жизни у ребенка происходит такой мощный скачок развития, какой больше не повторяется в течение всех последующих 50-70 лет дальнейшей жизни.

Безусловно, каждый виток развития, когда маленький человечек открывает для себя нечто совершенно новое в этом мире, сопровождается кризисным состоянием, с которым юная психика может справиться с трудом. И задача родителей в этом случае — понять, что происходит с чадом и правильно ему помочь пережить сложный этап.

Давай разберемся, какие кризисы и когда возникают у твоего чада.

Кризис новорожденности

Как ни странно, но первое время после рождения малыш испытывает сильный стресс. Это и понятно, ведь до этого он жил в животе матери, где всегда было тепло, спокойно и безопасно. И вот его вытолкнули в чужой и совершенно непонятный мир. Ему нужно дышать и кушать, ему бывает холодно и жарко, хочется пить и спать…

Все эти явления совершенно непонятны крохе, и даже причиняют дискомфорт. А как он может дать понять, что с ним что–то не так? Конечно, плачем.

Более того, первое время малыш не разделят себя и маму на раздельные существа. Он воспринимает себя и мать, как единый организм. И когда вдруг после рождения мама пропадает хоть ненадолго, карапуз пугается.

Что делать?

Период новорожденности — этап тяжелый для всех: родителей, малыша и даже ближайших родственников. Носи кроху почаще на руках, окружи его заботой, говори с ним, целуй и обнимай, пой ему песни, улавливай все его желания и не оставляй в одиночестве — вот что сейчас нужно твоему малышу.

Кризис 6–ти месяцев

Это незначительное проблемное время, когда ребенок внезапно начинает бояться, когда ты отходишь от него или уходишь из дома, оставляя его бабушке с дедушкой.

В полгода кроха начинает осознавать, что мама отдельна от него и внезапно может куда–то деться. Это вызывает у него подсознательный страх. Поэтому он превращается в настоящую "липучку".

Что делать?

Отдалайся от малыша постепенно. Окружи его любовь, но объясняй, что даже если мама куда–то отойдет, то все равно никогда его не бросит и всегда любит его.

Кризис первого года жизни

Вот вы отпраздновали первый день рождения или же вскоре будете отмечать. Ранее спокойный карапуз внезапно начинает сильно капризничать. Все ему не так. Дай то, что нельзя, убери то, что принесла. Он будто бунтует, испытывая тебя на прочность. С одной стороны карапуз требует все делать сам, а с другой не отпускает тебя.

Для малыша все еще существенно то, что мама может "пропасть". Поэтому он требует твоего постоянного присутствия. Однако к этому возрасту он уже начинает понимать, что он — отдельный человек. Он хочет автономии, хочет решать сам, какие мультики смотреть, какие колготки одеть или вообще ничего не одевать и бегать голышок.

Что делать?

Всегда говори крохе о своей любви. Уделяй ему какое–то время в течении дня — почитай вместе книгу, поиграйте в игры, сложите пазл. А также позволяй ребенку самому решать то, что он уже может решить — во что играть, какую шапку выбрать, какой мультик посмотреть.

Если что–то категорически нельзя малышу, не запрещай просто так, мол, "нельзя, потому что я так сказала!". Чтобы ребенок понимал запреты, всегда объясняй, почему нельзя. Тогда и ругать кроху не придется.

Кризис в 3 года

Ребенок к этому возрасту начинает чувствовать себя очень самостоятельным. Он пытается доказать, что может быть таким же независимым, как и взрослые. А потому авторитет родителей начинает на него давить. Как следствие, чадо начинает бунтовать.

У него появляются истерики, капризы, крики и слезы. Он никак не хочет делать то, что нужно и что от него требуют: есть, спать, купаться, учиться. Это очень сложный период, потому что ребенок становится буквально неуправляемым.

Что делать?

Во-первых, никогда не потакать истерикам. Если малыш кричит, стучит кулаками в пол и требует что–то, дать ему это — значит, подкрепить действенность истерики. Один раз поведешься, и будь готова, что истерики теперь будут постоянными.

Во-вторых, наберись терпения. Не пытайся "сломать" малыша. Так ты только покалечишь его психику и усугубишь проблемы. Не кричи лишний раз, будь снисходительной и всегда рассказывай, почему важно делать или не делать что–то.

И, конечно, прибегай к хитростям. Находи компромиссы. Отвлекай внимание, если "бунтарь" разошелся не на шутку.

Кризис в 7 лет

В этом возрасте ребенок уже похож на маленького взрослого, да только быть взрослым он еще не умеет. Он уже усвоил множество правил и мораль. Для него становятся значимыми социальные связи.

Семилетнее чадо становится очень манерным и скрупулезным. Он внимательно следит за родителями и требует от них, чтобы они вели себя так же правильно, как учат и его. Теперь ребенок похож на строгого прокурора, который не упустит твоих промашек.

Всегда помни, что малыш в первую очередь воспринимает твои поступки. Если ты учишь его, что лгать нехорошо, а сама при это обманываешь, он испытает противоречивые чувства: почему мама говорит одно, а делает другое?

Что делать?

Расширяй социальные связи ребенка, позволь ему общаться с другими авторитетными взрослыми, дай ему доказывать окружающим, что он хороший, умный, умелый. И всегда соответствуй своим словам.

Все дети и родители проходят через детские возрастные кризисы. И именно от того, как вы справитесь, зависит психологическое здоровье малыша.

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Автор: Юлия Щербаченко

Источник: clutch.ua