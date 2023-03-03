Тримали оборону 110 діб: підрозділ "Птахи Мадяра" виводять з Бахмута

З Бахмута на Донеччині виводять тактичну групу аеророзвідки "Птахи Мадяра". Підрозділ обороняв місто-фортецю впродовж понад 100 днів.

Про це у своєму телеграм-каналі 2 березня розповів командир групи Роберт Бровді.

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2 березня посеред ночі підрозділ "Птахи Мадяра" отримав бойове розпорядження негайно вибути з Бахмута до нового місця бойових дій. Які причини переведення з Бахмута, коли ми провели тут 110 днів чергувань? Я, перш за все – військовий, тому не коментуватиму накази командування оборони Бахмута,

– сказав Роберт Бровді.

Він додав, що і далі продовжить збирати кошти для придбання необхідного для аеророзвідки обладнання, яке закуповують завдяки фінансовій підтримці небайдужих українців.

Генштаб ЗСУ та оперативне командування "Схід" наразі не коментували інформацію про відкликання підрозділу повітряної розвідки з Бахмута.

Важливо! Ситуація у Бахмуті надскладна, місто намагаються оточити "вагнерівці", не виключено, що українські війська буде відведено, якщо командування прийме відповідне рішення.

Однак, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що наразі українське командування не ухвалювало рішення про вихід Сил оборони із міста. Можливості втримати Бахмут ще є.

Актуально про ситуацію біля Бахмута

28 лютого командир підрозділу "Птахи Мадяра" Роберт Бровді розповів, що російські війська намагаються оточити місто.

У звіті Інституту вивчення війни за 2 березня йдеться, що окупанти дещо зменшили зусилля щодо оточення Бахмута з Південного Заходу, а також із Північного Сходу. Натомість намагаються чинити тиск на українські війська, щоб вони тактично відступили через трасу Т0504.

Генштаб у ранковому зведенні прозвітував, що загарбники продовжують штурмувати Бахмутський напрямок. Захисникам вдалося відбити атаки у районах Оріхово – Василівки, Дубово – Василівки, Григорівки, Богданівки, а також Бахмута.

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