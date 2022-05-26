ПЦУ просить Варфоломія позбавити російського патріарха Кирила престолу
Джерело:твітер митрополита Епіфанія
Православна церква України звернулася до архиєписокопа Варфоломія. Духовенство просить позбавити престолу російського патріарха Кирила.
Духовенство України просить осудити Кирила за поширення "русского міра". Про це повідомив настоятель Православної церкви України Епіфаній 26 травня.
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Архієрейський Собор ПЦУ звернувся до Вселенського Патріарха та Настоятелів Помісних Церков з проханням осудити духовні злочини Кирила Гундяєва.
Православна церква України просить позбавити Кирила престолу через "поширення єретичного етнофілетичного вчення про "русскій мір" та поширення схизм серед православних".
Кирил Гундяєв як співтворець і пропагандист ідеології "русского міра" має підлягати осудженню, якщо не зречеться цієї єресі та не виявить плодів покарання,
– вважає Епіфаній.
Позиція патріарха Кирила під час війни
- Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну патріарх Кирил благословив окупантів на війну. Він повністю підтримує агресивні дії російських військ на території України.
- Уповноважена з питань прав людини Людмила Денісова показала листівку від РПЦ, де росіянин отримав благословення на знищення українців. Там мовилось про те, що потрібно "стерти українську націю з лиця землі". Подібні "благословення" видавали у Брянській єпархії РПЦ.
- Патріарх Кирил зухвало стверджує, що Росія – "дуже миролюбна країна", попри всі звірства російських загарбників в Україні. Він називає вбивства мирних жителів – "справжнім подвигом".
- Українська Православна Церква Московського патріархату підтримала ідею засудити патріарха Кирила, який благословив геноцид українців. Священники звинувачують його у сприянні війни Росії проти України.
- Військовий капелан Сергій Дмитрієв зауважив, що РПЦ – це політична релігійна організація, яка благословляє злочини, вбивства та ґвалтування. Вона не має нічого спільного з вірою та церквою.
- За даними ЗМІ, патріарх Кирил має увійти до 6-го пакета санкцій ЄС. Про це їм повідомили два анонімні джерела з Єврокомісії. Тим часом прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не підтримає санкцій проти Кирила. Адже це начебто "збентежить мільйони віруючих християн".
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