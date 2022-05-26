ПЦУ просить Варфоломія позбавити російського патріарха Кирила престолу

Православна церква України звернулася до архиєписокопа Варфоломія. Духовенство просить позбавити престолу російського патріарха Кирила.

Духовенство України просить осудити Кирила за поширення "русского міра". Про це повідомив настоятель Православної церкви України Епіфаній 26 травня.

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Архієрейський Собор ПЦУ звернувся до Вселенського Патріарха та Настоятелів Помісних Церков з проханням осудити духовні злочини Кирила Гундяєва.

Православна церква України просить позбавити Кирила престолу через "поширення єретичного етнофілетичного вчення про "русскій мір" та поширення схизм серед православних".

Кирил Гундяєв як співтворець і пропагандист ідеології "русского міра" має підлягати осудженню, якщо не зречеться цієї єресі та не виявить плодів покарання,

– вважає Епіфаній.

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