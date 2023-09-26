Після нічної атаки пункт пропуску "Орлівка" не працює

Російські окупанти вночі проти 26 вересня понад дві години обстрілювали Одеську область. Під час атаки вороги пошкодили пункт пропуску між Україною й Румунією.

Згодом прикордонники повідомили, що призупинив роботу поромний пункт пропуску "Орлівка". Він розташований біля села Орлівка Ізмаїльського району Одеської області та румунського міста Ісакча, Добруджа у Тулчинському повіті.

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Що відомо про зупинку роботи "Орлівки"

Тимчасово призупинено роботу поромного пункту пропуску "Орлівка". Зараз там відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога,

– пояснили прикордонники.

Вони пообіцяли повідомити про відновлення пропускних операцій. Водночас наразі попросили обирати інший шлях в Румунію.

У Держприкордонслужбі не уточнили, що саме пошкодив ворог, атакуючи регіон. Проте Оперативне командування "Південь" пояснювало, що окупанти своєю атакою пошкодили пункт пропуску між Україною та Румунією.

Росіяни пошкодили пункт пропуску з Румунією

Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк уточнила, що росіяни застосували дрони-камікадзе типу "Шахед" для атаки по Одеській області у ніч проти 26 вересня.

Атака була спрямована на портову і прикордонну інфраструктуру Подунав'я. Внаслідок влучання там є загоряння автотранспорту в зоні очікування, є інформація про 2 постраждалих водіїв, яким надано медичну допомогу,

– розповіла Гуменюк.

За словами посадовиці:

росіяни пошкодили прикордонну інфраструктуру в міжнародному пункті пропуску;

був дуже серйозний ризик для пасажирів автобуса, який готувався для перетину кордону.

Проте речниця підкреслила, що наші військові спрацювали потужно, знищивши щонайменше 10 "Шахедів" ворога над Одеською областю.

Росія атакувала Одеську область