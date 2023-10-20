Пункти незламності вже в Дії: як можна знайти найближчий і прокласти маршрут навіть офлайн

20 жовтня 2023, 13:05
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Джерело:

Денис Шмигаль

У Дії з'явилася нова послуга. Тепер за допомогою цього додатку можна знайти найближчий до себе Пункт незламності, перевірити графік роботи і навіть прокласти маршрут.

Нова послуга запрацювала з 20 жовтня. Прем'єр наголосив, що це дасть змогу людям, у разі потреби, отримати доступ до світла, тепла, води чи інтернету.

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Працює навіть без інтернету

️ Послуга запрацювала майже для всіх областей. Виняток, з міркувань безпеки, – Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина і Луганщина. 

"Входимо в зиму підготовленими та сильними. Рішучі протистояти будь-яким викликам", – підкреслив Денис Шмигаль.

Мапу Пунктів незламності можна завантажити. Вона працює навіть без інтернету.

Знайти найближчий Пункт незламності, перевірити, чи є там усе необхідне, та побудувати маршрут тепер можна за кілька кліків — у Дії. Працюємо, щоб ви залишалися на зв'язку навіть під час блекаутів,
– наголосили в Дії.

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Як користуватися послугою

Зайдіть у Дію, натисніть послуги — Пункти незламності, виберіть свою область та завантажте мапу. Перейдіть до мапи й надайте доступ до своєї геолокації.

Дія покаже Пункти незламності в радіусі 1,5 кілометра. Якщо не хочете ділитися своїм розташуванням, можете знайти пункти вручну.

Також можете застосувати фільтри та прокласти маршрут. Серед фільтрів: інтернет, мобільний зв’язок, генератор, пандус тощо.

Інтернет знадобиться тільки один раз — при завантаженні мапи, далі зможете користуватися сервісом й офлайн.

Джерело: Дія

Скільки Пунктів незламності вже працюють в Україні

  • Напередодні, 19 жовтня, заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв розповів, що Пункти незламності вже функціонують на базі ДСНС. Зокрема, працюють 1254. До речі, понад тисяча з них функціонують ще з 1 жовтня. 
  • 752 – це стаціонарні Пункти незламності, 252 – мобільні, ще 250 – мобільні на базі наметів і транспортних засобів, їх залучать, якщо ситуація загостриться.
  • Загалом створено 13 300 пунктів. Наразі їх забезпечують усім необхідним.
Автор: Юлія Муріна