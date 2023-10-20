Пункти незламності вже в Дії: як можна знайти найближчий і прокласти маршрут навіть офлайн

У Дії з'явилася нова послуга. Тепер за допомогою цього додатку можна знайти найближчий до себе Пункт незламності, перевірити графік роботи і навіть прокласти маршрут.

Нова послуга запрацювала з 20 жовтня. Прем'єр наголосив, що це дасть змогу людям, у разі потреби, отримати доступ до світла, тепла, води чи інтернету.

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Працює навіть без інтернету

️ Послуга запрацювала майже для всіх областей. Виняток, з міркувань безпеки, – Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина і Луганщина.

"Входимо в зиму підготовленими та сильними. Рішучі протистояти будь-яким викликам", – підкреслив Денис Шмигаль.

Мапу Пунктів незламності можна завантажити. Вона працює навіть без інтернету.

Знайти найближчий Пункт незламності, перевірити, чи є там усе необхідне, та побудувати маршрут тепер можна за кілька кліків — у Дії. Працюємо, щоб ви залишалися на зв'язку навіть під час блекаутів,

– наголосили в Дії.

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Як користуватися послугою Зайдіть у Дію, натисніть послуги — Пункти незламності, виберіть свою область та завантажте мапу. Перейдіть до мапи й надайте доступ до своєї геолокації.



Дія покаже Пункти незламності в радіусі 1,5 кілометра. Якщо не хочете ділитися своїм розташуванням, можете знайти пункти вручну.



Також можете застосувати фільтри та прокласти маршрут. Серед фільтрів: інтернет, мобільний зв’язок, генератор, пандус тощо.



Інтернет знадобиться тільки один раз — при завантаженні мапи, далі зможете користуватися сервісом й офлайн.



Джерело: Зайдіть у Дію, натисніть послуги — Пункти незламності, виберіть свою область та завантажте мапу. Перейдіть до мапи й надайте доступ до своєї геолокації.Дія покаже Пункти незламності в радіусі 1,5 кілометра. Якщо не хочете ділитися своїм розташуванням, можете знайти пункти вручну.Також можете застосувати фільтри та прокласти маршрут. Серед фільтрів: інтернет, мобільний зв’язок, генератор, пандус тощо.Інтернет знадобиться тільки один раз — при завантаженні мапи, далі зможете користуватися сервісом й офлайн.Джерело: Дія

Скільки Пунктів незламності вже працюють в Україні