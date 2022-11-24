Де можна зарядити телефон і зігрітися у Києві: список із картою

Росія не перестає атакувати цивільну та критичну інфраструктуру України, намагаючись примусити нас сісти за стіл переговорів на її умовах. У відповідь українці лише згуртовуються, підтримують армію та відкривають "Пункти незламності".

Ці пункти анонсував Володимир Зеленський лише два дні назад, 22 листопада, а уже по Україні їх відкрили тисячі. Зокрема багато є й у столиці України.

До теми В Україні відкриють тисячі "Пунктів незламності", – Зеленський у зверненні зробив важливий анонс

Де розташовані "Пункти незламності"

Наразі у столиці є 10 мобільних "Пунктів незламності" ДСНС. Їх ви можете знайти за адресами:

проспект Перемоги, 69/1 (метро Нивки);

вулиця Світлицького, 37 (Виноградар);

вулиця Героїв полку "Азов", 6 (метро Оболонь);

вулиця Молдавська 3-А, (метро Лук'янівка, поруч з Центральним госпіталем МВС України);

Солом'янська площа, вулиця Василя Липківського, 33;

проспект Голосіївський, 56 (метро Голосіївська/Деміївська);

вулиця Рибальська, 14/16;

бульвар Перова, 27 (Троєщина);

вулиця Кубанської України, 4а (Лісовий масив);

вулиця Олександра Кошиця, 3В (метро Харківська).

"Пункти незламності" у Києві: дивіться на карті

Однак окрім них є також "Пункти незламності" у школах, садочках, громадських місцях тощо. Зігрітимя можна буде навіть у поліцейських відділках.

Адреси цих пунктів ви можете знайти на карті за посиланням. Ба більше, на сайті можна за допомогою геолокації знайти найближчий до себе пункт та подивитися, чим вони облаштовані. Також на інтерактивній мапі ви можете знайти інформацію про найближчі АЗС, аптеки й магазини, які працюватимуть на генераторах.

Що буде у "Пунктах незламності"

Ці приміщення відкриють свої двері у випадку відключень електроенергії, які триватимуть понад 24 години.

"Пункти незламності" облаштовують для того, що у разі тривалого вимкнення електроенергії українці мали змогу погрітися, зарядити свої пристрої та отримати необхідну допомогу. Тому там є базові послуги, серед яких:

електрика,

мобільний зв’язок,

інтернет,

тепло,

вода,

аптечка.

Зауважимо, що ці послуги надаватимуться українцям цілодобово та безоплатно, однак вони передбачаються для короткострокового одночасного перебування від 40 до 500 осіб. Проте, як зазначили на сайті, навіть якщо пункт буде переповненим, його чергові зроблять все, щоб вас прийняти

Ба більше, часто такі "Пункти незламності" є дуже затишними та зручними.



В Україні відкриють "Пункти незламності" / Інфографіка 24 каналу

Важливо – що не так з графіками відключення світла: дивіться відео