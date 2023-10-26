Вже розгорнули пункти незламності: скільки вони можуть прийняти людей

ДСНС підготували більш ніж тисячу пунктів незламності. Вони вже готові приймати людей на випадок, якщо буде така потреба.

Як розповіла речниця ДСНС Світлана Водолага в ефірі Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, розміщуються такі пункти незламності в будівлях Служби або наметах чи спеціальних транспортних засобах.

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Що відомо про пункти незламності від ДСНС

Наразі ДСНС розгорнули 1004 пункти незламності, із яких 752 – на базі стаціонарних об'єктів ДСНС і 252 – мобільних.

Водолага повідомила, що вже зараз ДСНС готова прийняти 20 тисяч людей, але у випадку необхідності рятувальники можуть додатково розгорнути ще 250 пунктів незламності.

Де можна знайти перелік пунктів незламності

Мапа розташування Пунктів незламності доступна у застосунку Дія.

Зазначимо, що така функція у додатку з'явилася 20 жовтня. Послуга запрацювала майже для всіх областей. Виняток з міркувань безпеки лише Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина і Луганщина

Мапу пунктів незламності можна завантажити. Вона працює навіть без інтернету.

Дія показує Пункти незламності в радіусі 1,5 кілометра. Якщо не хочете ділитися своїм розташуванням, можете знайти пункти вручну. Також можна застосувати фільтри та прокласти маршрут. Серед фільтрів: інтернет, мобільний зв'язок, генератор, пандус тощо.

Раніше у Міненерго наголосили, що відключення світла можливі виключно у випадку масованих ворожих обстрілів та пошкоджень енергетичного обладнання, а також технологічних порушень та за несприятливих погодних умов.