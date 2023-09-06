Пустили два види ракет по Києву, але ППО збила все: подробиці атаки від КМВА

Росія зранку 6 вересня атакувала Київ крилатими ракетами. Одночасно по столиці були запущені ракети й іншого типу, ймовірно балістичного.

Це чергова ракетна атака ворога на мирне місто з метою вбити цивільне населення та зруйнувати інфраструктуру. І знову атака не проста, а комбінована.

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Що відомо про ракетну атаку Києва

Як розповіли у КМВА, попередньо, атака була з району Саратовської області. З літаків стратегічної авіації Ту-95МС окупанти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Зазначається, що одночасно по Києву були запущені ракети й іншого типу, ймовірно – балістичного. На щастя, усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами і засобами ППО.

За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань. Бережіть себе та рідних, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І щиро дякуйте воїнам ППО, Силам оборони за чисте небо і врятовані життя!

– наголосили у КМВА.

Ворог вдарив по Одещині

В Одеській ОВА повідомили, що 6 вересня також протягом майже трьох годин терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який зазнав важких поранень, помер у лікарні.

Відомо, що у кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Попередня масована атака Києва

Нагадаємо, що вночі 30 серпня ворог завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними дронами. Усього було зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі: 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95МС із Каспію та району Енгельса. 16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків.

По маршруту слідування ракет та дронів у низці областей України працювала протиповітряна оборона. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 43 повітряні цілі у межах Київської, Черкаської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей: