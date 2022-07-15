путін збирає оперативне засідання ради безпеки

володимир путін 15 липня збирає збирає раду безпеки. Хоче провести оперативну нараду з постійними членами радбезу.

Нарада відбудеться в середині дня або в другій половині. Мовляв, все залежатиме від інших заходів. Про це російським ЗМІ сказав прессекретар путіна дмитро пєсков, передає 24 канал.

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Причина таких зборів невідома. пєсков лиш додав, що інші зустрічі путіна 15 липня будуть непублічними.

Попереднє зібрання радбезу

22 червня путін теж збирав оперативну нараду з постійними членами радбезу. Нарада відбувалась на тлі активних бойових дій в Україні та зростання напруги навколо країн Балтії.

Тоді говорили про плани на вересень, зокрема, "підготовку до єдиного дня голосування у росії". До слова, за інформацією ЗМІ, росія може спробувати провести псевдореферендуми на окупованих територіях саме у день єдиного голосування, 11 вересня.

Чи моде путін оголосити про мобілізацію

у кремлі ходять чутки, що путін думає про офіційне оголошення війни та загальної мобілізації. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков зауважив, що гіпотетично він може призвати 300 тисяч людей.

Проте військовий експерт Олег Жданов переконаний, що оголошення воєнного стану з боку росії зіграло б на користь Україні. Тоді б запрацювали усі міжнародні механізми системи безпеки, які закладені в ООН.

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