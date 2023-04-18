Великдень триває 40 днів: у Путіна недолуго пояснили нестиковку на відеозапису поїздки Путіна

У Путіна взялись виправдовуватись за нестиковку відеозаписів з поїздки на українські окуповані території. Кажуть, диктатор просто дуже віруючий: мовляв, знає, що Великдень триває 40 днів, а тому й сказав про Великдень у майбутньому часі.

Тож, речник диктатора – Дмитро Пєсков наполіг, що поїздка президента Росії Володимира Путіна на окуповані території Херсонської та Луганської областей відбулася у понеділок, 17 квітня. Виправдання наразі активно поширюють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Про які нестиковки у відео мова

Журналісти та користувачі соцмереж звернули увагу на нестиковки на відеозаписах з нібито поїздки диктатора. Адже пресслужба Кремля запевняє, що вона пройшла вчора, але на опублікованому відео зустрічі з військовими Путін дістає ікону та каже: "Зараз ось Великдень буде, так?"

У Росії Великдень відзначали 16 квітня. Тож, це викликало певний дисонанс та вказує на те, що Путін таки приїздив на захоплені території за кілька днів до того, як кадри про зустрічі опинилися в ефірі телеканалів. Згодом, відео "підчистили" – прибрали слово "буде".

Пєсков каже "вхопились за те, чого не було"

Вірний путінський посіпака Пєсков звісно ж, взявся захищати свого господаря. Мовляв, той обмовився, а нещадні журналісти причепились там, де не треба.

Дійсно президент, коли ікону дарував, сказав, що Великдень у нас. Але Великдень іде 40 днів. Зараз тим більше пасхальний тиждень. Помилково вхопилися за цю фразу і почали будувати гіпотези про те, чого не було,

– сказав прессекретар.

Тож, найімовірніше Пєсков та Путін вкотре забрехались.

Як Путін дарував ікону на нібито 17 квітня: відео

Що не так із візитами Путіна на окуповані території України

У березні Путін нібито навідувався в Маріуполь і Крим, що в Донецькій області, для того аби "зустрітись зі звичайними людьми". Але й тоді під час візиту не обійшлось без казусів: "підставні перехожі", та й сам Путін виглядав наче сам не свій. Тож, у мережі припустили, що то був не бункерний дід, а його двійник.