Командири військових угруповань росії в Україні підпорядковуються безпосередньо путіну, – ISW

сєргєй шойгу й інші військові керівники – лише номінальність. Аналітики переконані, що військовими угрупованнями росії в Україні керує безпосередньо президент владімір путін.

Як зазначають в Інституті з вивчення війни, російські військові підпорядковуються владіміру путіну. А це означає, що вони минають як міноборони країни-агресорки, так і начальника генштабу валерія гєрасімова.

Читайте також окупанти зазнають втрат на всіх напрямках, де тривають бойові дії, – Генштаб

шойгу втратив довіру

Аналітики посилаються на російське видання "Важливі історії" або iStories. Воно повідомляє, опираючись на неназвані джерела в генштабі росії, що сєргєй шойгу втратив довіру владіміра путіна. Це, розповідають у виданні, сталося після провалу початкового етапу "спецоперації" в Україні. Адже нагадаємо, що тоді шойгу пообіцяв швидко перемогти та захопити Київ за лічені дні.

Тож тепер путін безпосередньо комунікує з:

командувачем центральним військовим округом алєксандром лапіним, який завідує "центральним" угрупованням військ в Україні;

та сєргєєм суровікіним, який керує "південним" угрупованням військ.

В Інституті з вивчення війни зауважили, що самостійно перевірити правдивість цих слів не можуть. Водночас вони наштовхують на припущення, що путін у керуванні військом оминає також гєрасімова, згаданого вище.

Саме через те, що ворогові не вдається досягнути поставлених цілей, він звіріє з кожним днем усе більше. Тож найближчими днями ризики ракетних ударів лише зростають. А це означає, що не варто ні в якому разі ігнорувати сигнали про повітряну тривогу.

Київ та інші міста – цілі ворога на День Незалежності

В Офісі Президента підкреслили, що ворог найближчими днями прагнутиме атакувати Київ, а також низку інших міст. На цьому наголосив Михайло Подоляк.

Невдовзі в КМДА підкреслили, що мішенями окупантів упродовж цього тижня можуть бути:

центри прийняття рішень;

військові об'єкти;

об'єкти оборонної промисловості;

критичну інфраструктуру;

об'єкти, що забезпечують життєдіяльність населення.

Тож слід вирушати до найближчого укриття щойно пролунає повітряна тривога. А залишатися у сховищі слід доти, поки не буде відбою. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.

Варте уваги – Гудков назвав ключову причину вторгнення росії в Україну: дивіться відео