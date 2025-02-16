Цього не було в Байдена: у Путіна є кілька вагомих причин боятися Трампа

Глава Кремля Владімір Путін серйозно боїться президента США Дональда Трампа. Він не може передбачити його реакцію на свої дії, хоча з Джо Байденом все було інакше.

Також диктатор переймається через спроби американського лідера знизити ціни на нафту. Через це, як пояснила 24 Каналу політична аналітикиня та російська опозиціонерка Ольга Курносова, економіка Росії може зазнати краху.

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Путін боїться непередбачуваних дій Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що диктатор Владімір Путін погодився на переговори через страх перед американським лідером Дональдом Трампом.

Трамп – непередбачуваний і некерований. Путін не знає, як відреагує Трамп, якщо його дії не сподобаються. З Джо Байденом такої невизначеності не було,

– підкреслила Курносова.

До того ж віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у разі відмови Путіна від переговорів американці готові ввести війська в Україну, однак згодом спростував свої слова.

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Можливий крах російської економіки

На думку політичної аналітикині, Путін усвідомлює, що Трамп робить усе можливе, щоб знизити ціни на нафту. Російська економіка і без того перебуває в тяжкому становищі, і є ризик її повного краху вже у 2025 році.

Економічні досягнення мають для Путіна велике значення,

– пояснила Ольга Курносова.

Не випадково заступниця голови уряду Росії Валентина Матвієнко заявляє, що "російська економіка росте, ми підіймаємося". Її слова – це спроба заспокоїти російське суспільство та приховати реальні проблеми.