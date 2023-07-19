Путін боїться їхати на саміт БРІКС: у мережі дотепно відреагували

Володимир Путін так перелякався арешту, що не вирушить на саміт БРІКС. Замість "бункерного діда" туди поїде Сергій Лавров. Соцмережі не могли залишити таку подію без уваги.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса вже підтвердив, що Путін візьме участь у саміті у форматі "онлайн". Вочевидь, у ПАР зітхнули з полегшенням. Тим часом українські мемотворці неабияк активізувалися.

Зверніть увагу Злякався ордера: Путін таки не відвідає саміт БРІКС у Південній Африці

Деталі

Ще навесні 2023 року Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Це означає, що якби "бункерний дід" вирішив вийти з бункера й припхатися на саміт, його б там взяли "попід білі рученьки". У ПАР навіть відкрито заявляли, що будуть не надто раді його бачити. Що ж, схоже, невдовзі бункерний зможе почуватися у безпеці лише у своєму бункері.

Українці вже дотепно відреагували на переляк Путіна й, як завжди, відповіли мемами.

Як українці жартують з переляку Путіна

"Бункерного діда" замурували українці.



Путіна "замурували" / @banderivez

"Бункерний дід" неабияк перелякався того, що його заарештують. Що ж, цього й варто було чекати.

А ось – і справжня причина, чому Путін залишається вдома.

Не обійдеться тепер й без кардинальних змін.



Однак свого арешту Путін ще дочекається / Скриншот з мережі



А скільки було розмов / Скриншот з мережі

Скільки б Путін не ховався й не тікав, йому доведеться відповісти за всі свої злочини.