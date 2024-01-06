Путін дуже хоче жити, – політтехнолог про вчинки глави Кремля

Передаючи зброю, українські союзники мають головну пересторогу – щоб Київ не використовував її для ударів по території Росії. Світові лідери бояться, що це може спровокувати Владіміра Путіна на застосування ядерної зброї.

Однак насправді диктатор лише переймається власним життям, сказав 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен. Путін маніакально боїться смерті.

До вашої уваги Путін відчуває слабкість, як тварина, тому що він і є тварина, – Зеленський

"Путін просто страшно хоче жити. Недарма він такий боягуз – там з двійниками, бронепотягами, бункерами. Вояка так не поводиться", – зазначив Тизенгаузен.

Чи призведе втрата Криму до усунення Путіна

Японські фахівці штучного інтелекту підтвердили, що Путін використовує двійників навіть на публічних заходах.

Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist натякнув, що основна битва 2024 року відбудеться в Криму й Чорному морі. Звільнення півострова може стати болісним ударом для Путіна, але навряд чи він втратить президентське крісло.

Крим – вразливе для Путіна місце. Але він скаже: "Дивіться, НАТО все сюди кинуло". А росіяни й не переживають – тільки ті 800 тисяч, які туди переїхали. Ці одразу втечуть,

– констатував Тизенгаузен.

Що дійсно може похитнути становище диктатора – це акції, подібні до Пригожинської влітку 2023 року. Заходження в Росію з певним захопленням території, ймовірно, запустить незворотні процеси в Кремлі.

Путін боїться: основне

Після короткочасного заколоту в Росії Путін підписав закон про озброєння росгвардії важкою технікою. Британські розвідники вважають, що в такий спосіб диктатор хоче убезпечити свій режим.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей, і тепер диктатор боїться висунути носа навіть у дружні до себе країни, як-от Туреччина.

Попри всі свої маніакальні страхи, Путін прагне далі правити Росією. Тому він оголосив про балотування на наступних виборах, хоч і не одразу.

Очільник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин влаштував 23–24 червня заколот у Росії, який назвав "маршем справедливості". Бойовики захопили військові об'єкти Ростова-на-Дону, але зупинились за 200 кілометрів від Москви за домовленістю з Алєксандром Лукашенком.Через два місяці, 23 серпня, Пригожин загинув в авіатрощі у Тверській області. У WSL з'ясували, що це організував голова радбезу Ніколай Патрушев.