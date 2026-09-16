Путін боїться завершувати війну через можливий бунт мільйона військових, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Путін може побоюватися завершення війни через наслідки повернення великої кількості військових із фронту. В його оточенні вже обговорюють те, що може статися після повернення російських солдатів додому.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю CBS News.

Чому Путін не хоче завершувати війну?

Зеленський зазначив, що, за даними української розвідки, в оточенні російського диктатора обговорюють можливі наслідки завершення бойових дій.

Путін побоюється ситуації, коли не зможе представити російському суспільству завершення війни як перемогу. Водночас президент України пов'язує це не лише з політичними наслідками, а й із можливою реакцією російських військових, які повернуться з фронту.

Зеленський припустив, що частина військових може повернутися до Росії озлобленою та бути налаштованою проти чинної влади.

Президент України нагадав про заколот ПВК "Вагнер" у 2023 році. Тоді озброєний марш найманців на Москву став серйозним викликом для російської влади; у ньому брали участь тисячі бійців.

Потенційне повернення до Росії значно більшої кількості військових може створити для Кремля додаткові ризики.

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Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія прагне не просто захопити окремі території України, а має значно ширшу мету. Він наголосив, що Росія вже має найбільшу за площею територію у світі, тому пояснювати її агресію прагненням отримати додаткові квадратні кілометри, на його думку, некоректно. Мета російської влади полягає в тому, щоб Україна стала частиною Росії.

Зеленський також заявив, що енергетичного перемир’я між Україною та Росією наразі немає. Водночас Україна готова припинити удари по енергетиці, але для Києва це насамперед захист електроенергії для населення.