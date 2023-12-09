Порівняв з кінними перегонами: Кірбі саркастично прокоментував заяву Путіна про участь у виборах

Представник адміністрації президента США Джон Кірбі висміяв заяву Путіна щодо участі у виборах в Росії.

Путін повідомив, що братиме участь у виборах 2024 року. Під час останнього брифінгу Кірбі порівняв процес "голосування" у Росії з кінними перегонами.

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У США висміяли заяву Путіна

Кірбі саркастично прокоментував заяву Путіна про участь у виборах. Він заявив, що це будуть "фантастичні перегони".

Ну, це будуть найкрутіші перегони, чи не так? Це все, що я можу сказати з цього приводу,

– заявив представник адміністрації Байдена.

Путін братиме участь у виборах-2024