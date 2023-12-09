Порівняв з кінними перегонами: Кірбі саркастично прокоментував заяву Путіна про участь у виборах
9 грудня 2023, 10:16Читать новость на русском
Представник адміністрації президента США Джон Кірбі висміяв заяву Путіна щодо участі у виборах в Росії.
Путін повідомив, що братиме участь у виборах 2024 року. Під час останнього брифінгу Кірбі порівняв процес "голосування" у Росії з кінними перегонами.
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У США висміяли заяву Путіна
Кірбі саркастично прокоментував заяву Путіна про участь у виборах. Він заявив, що це будуть "фантастичні перегони".
Ну, це будуть найкрутіші перегони, чи не так? Це все, що я можу сказати з цього приводу,
– заявив представник адміністрації Байдена.
Путін братиме участь у виборах-2024
- 8 грудня під час церемонії до так званого "Дня Героїв Вітчизни" у Росії Путін заявив, що братиме участь у президентських виборах, тому що "інакше не можна".
- Для цієї заяви у Росії влаштували справжнє пропагандистське шоу. Так званий "речник парламенту" окупованої частини Донецької області Артьом Жога привселюдно "попросив" диктатора піти на вибори, мовляв, від усього "народу Донбасу".
- Партія "Єдіная Росія" вже дала зрозуміти, що іншого шляху в Росії немає. Верхівка партії заявила, що "безумовно підтримує" висування Путіна кандидатом у президенти та зробить все для його перемоги.
- Зазначимо, що коли Путіна "переоберуть", це стане його п'ятим терміном у Кремлі. Він править Росією вже з 1999 року.