Bloomberg пише про чергові сигнали Путіна про "переговори": чому їм не можна вірити

У західних ЗМІ продовжують з'являтися досить дивні публікації. Цього разу у Bloomberg з'явився матеріал, причому без авторства. У якому пишуть, що Путін буцімто посилає сигнали Заходу щодо України.

Автор, якого не вказують, стверджує, що Владімір Путін буцімто "зондує ґрунт", щоб дізнатися, чи готові США до переговорів щодо припинення війни в Україні. Цікаво, що щось подібне писали наприкінці минулого року, але вже в іншому західному виданні.

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Путін буцімто відкритий до переговорів

У матеріалі, посилаючись на "двох людей, близьких до Кремля", кажуть, що Владімір Путін буцімто "непрямими каналами дає зрозуміти, що відкритий до дискусій, зокрема, можливо, щодо майбутніх домовленостей про безпеку в Україні".

Ці так звані джерела стверджують, що високопосадовцям зі США у грудні 2023 року передали "сигнали" про те, що російський лідер буцімто готовий до переговорів "через посередника, якого вони відмовилися називати".

У виданні пишуть, що Путін буцімто, можливо готовий розглянути можливість відмовитися від наполягання на нейтральному статусі нашої держави. І що він може навіть відмовитися від опозиції щодо можливого членства України в НАТО. З огляду на масовані ракетні удари, яких Кремль почав завдавати від кінця грудня, це аж ніяк не схоже на правду.

Водночас у виданні опитали американських посадовців. Серед них – представниця Ради нацбезпеки Білого дому Едрієн Вотсон. Вони стверджують, що їм невідомо про існування так званих "сигналів" від Владіміра Путіна. Також вони наголошують, що не бачать ознак того, що російський президент серйозно ставиться до будь-яких переговорів.

У виданні також припускають, що відповідні вкиди можуть серед союзників України посіяти розбрат. А також ізолювати Київ, а також підірвати зусилля Володимира Зеленського, спрямовані на те, щоб його формулу миру підтримали якомога більше держав. Остання, нагадаємо, передбачає повне виведення російських військ з території нашої країни.

На фоні цього у виданні згадують складнощі, пов'язані з виділенням Україні додаткової допомоги. Вони виникли як у Конгресі США, так і в Євросоюзі.

Це не перша така публікація

Власне, наприкінці 2023 року на The New York Times вийшов подібний матеріал. У ньому стверджували, що Владімір Путін натякнув, що буцімто готовий припинити вогонь в Україні, а також укласти угоду. Мовляв, ще з вересня 2023 року він посилає відповідні сигнали. Паралельно з цим з початку жовтня жене тисячі своїх солдатів, щоб вони захопили Авдіївку.

Буцімто російський диктатор прагне заморозити війну, а також залишити за собою ті території, які Росія вже окупувала. Мовляв, Владімір Путін готовий зупинити вогонь, але за умови, що на поточній лінії фронту він і зупиниться.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Путін або його оточення відповідні заяви робить з однією метою – знизити підтримку України. Саме тому у Кремлі запускають фейкові меседжі про буцімто готовність до переговорів.

Бо переговори, які пропонує Росія, досить прості – це наша капітуляція. Ми не можемо дозволити собі капітулювати перед країною, яка ще 24 лютого почала нас знищувати. І ми й надалі йтимемо до перемоги,

– додав секретар РНБО.

А от представник ГУР МО Андрій Юсов підкреслив, що російська пропаганда не говорить нам того, чого хотів би Путін або його режим. Він зауважив, що росіяни дійсно хотіли б якомога швидше завершити вторгнення. Втім, слід розуміти, що вони прагнуть цього не на умовах України.