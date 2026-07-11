Це стосується Трампа, – політолог припустив, чому Путін узяв паузу в балістичних атаках

Дональд Трамп анонсував телефонну розмову із Володимиром Путіним, пообіцявши, що зателефонує найближчим часом. Це відбулось після зустрічі з Володимиром Зеленським в Анкарі. В Кремлі чекають на це, стверджують, що готові, але американський лідер, ймовірно, має інший план, адже поки не дзвонив.

Політолог Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що очікування цієї комунікації може бути однією з причин, чому Росія тимчасово не завдала нової масштабної балістичної атаки по Україні.

Чому Путін може чекати на розмову з Трампом

За словами Ігоря Чаленка, не можна повністю виключати, що телефонна розмова між Трампом і Путіним уже відбулася, але без публічного оголошення. Він нагадав, що раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не завжди був обізнаний про неофіційні контакти між американським і російським лідерами.

Політолог про контакти США та Росії: відео

Водночас постійні заяви Кремля про готовність "організувати дзвінок у будь-який момент" більше схожі на спробу домогтися цієї розмови. Росія хоче, щоб ініціатива виходила саме від Трампа.

Вважати, що вона (розмова Трампа з Путіним – 24 Канал) принесе якісь успіхи теж не варто,

– зазначив Чаленко.

Політолог зауважив, що у Києві вже неодноразово попереджали про можливість чергової масованої атаки із застосуванням балістики, однак цього поки не сталося.

У росіян вже все готово, вони можуть скористатися вікном можливостей, але я це пов'язую з тим, що Путін дійсно очікує телефонного дзвінка. І він не хоче зараз створити додаткових проблем під час спілкування з американським президентом,

– сказав він.

Водночас така пауза не означає відмову Росії від подальших атак. Йдеться лише про тимчасову зміну тактики через очікування можливої комунікації між Кремлем і Білим домом.

Зауважимо, що в Україні виник серйозний дефіцит снарядів для протиповітряної оборони через інтенсивні ворожі обстріли, внаслідок чого захисникам наразі бракує боєприпасів для перехоплення балістичних цілей. Наша держава шукає тимчасову допомогу у західних партнерів, проте світова нестача ракет PAC-3 для систем Patriot та побоювання союзників за власну безпеку ускладнюють передачу озброєння.