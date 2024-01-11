25 років не міг доїхати: для чого Путін уперше відвідав Чукотку

Владімір Путін днями навідався на Чукотку. Це його перший візит в один з найвіддаленіших регіонів Росії. Це також перша робоча поїздка диктатора до регіонів Росії у 2024 році.

Про те, навіщо Владіміру Путіну було їхати аж на Чукотку, 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Для чого Путін поїхав на Чукотку

Вперше за 25 років Владімір Путін приїхав на Чукотку. Там він відвідав.. теплицю з огірками.

В голову Путіна може залізти хіба що психіатр. Чому Чукотка – ніхто не знає. Мабуть, він просто хотів сказати, що Росія величезна. Він раніше завжди по центральних регіонах їздив, 25 років до Чукотки не міг добратися,

– зазначив Сергій Жирнов.

Цікаво зауважити, що Чукотка – суб'єкт Росії, який територіально більший за всю Україну. Однак чомусь там Владімір Путін, який вже вп'яте обиратиметься на пост президента, ще не був.

Територія Чукотки складає 721 481 км². Площа України тим часом – 603 628 км².

"Замість нього (Путін – 24 Канал) там вже китайці сидять. Частину цієї території купили китайці, частину – японці. Але Путін вирішив туди гайнути, щоб показати, що навіть за віддаленими територіями нібито слідкує. Або щоб показати москвичам, які замерзають, що ось на Чукотці постійно -40 градусів і нічого", – пожартував Жирнов.

Через складні погодні умови на Чукотці насправді мало хто проживає постійно. Зазвичай, люди приїжджають туди працювати, живучи в інших регіонах Далекого Сходу, де тепліше. Додамо, що станом на 2022 рік населення Чукотки складало трохи більше ніж 47 тисяч людей.

У Росії замерзають люди через морози: що відомо

Через сильні морози та проблемами з опаленням, росіяни вдаються до справді середньовічних методів, аби зігрітися. Так, у Підмосков'ї мешканці мусили розпалити багаття у подвір'ї. У квартирах росіян температура не підіймалась вище 12 градусів, а під'їзди засніжило. Зауважимо, що без тепла залишились майже 150 тисяч росіян. І це лише у Московській області.

Аномальні морози були й в інших областях Росії. Наприклад, 10 січня у Ленінградській області на смерть замерз капітан ВМФ Росії 60-річний Владислав Івашкевич. Його родичі розповіли, що проблеми з опаленням почалися іще перед Новим роком, однак комунальники їх не змогли вирішити.

Днями погода у Росії погіршилась ще більше. Москву накрила "чорна хуртовина" – сильний снігопад спричинив проблеми на дорогах, адже видимість майже нульова. Подекуди у російській столиці до 30 сантиметрів снігу.

На Чукотку Владімір Путін приїхав у супроводі величезного кортежу. На відміну від поїздки у тимчасово окупований Маріуполь чи Дагестан, російський диктатор не виходив на вулиці обійматися з людьми.