Абсурдність зашкалює, – політолог вказав на цікаві моменти заяви Путіна про ПВК "Вагнера"

Владімір Путін зустрівся з російськими журналістами і розповів про нібито перемовини з вагнерівцями після їхнього заколоту. Диктатор заявив, що ПВК "Вагнера" юридично не існує.

Це 24 Каналу прокоментував політолог Ігор Рейтерович. За його словами, так зване інтерв'ю Путіна ще раз продемонструвало відсутність інформаційної політики і слабкість влади в Росії.

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"Цей уривок показав усю абсурдність ситуації та ставлення Путіна. Якщо вагнерівців немає, вони не прописані в чинному законодавстві, то на кого витратили майже трильйон рублів?" – риторично запитав Рейтерович.

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Однак, на його думку, російське суспільство "схаває" і таку інформацію.

У Росії триває цирк

"Я не зрозумів, хто саме з позиції сили вів перемовини – Путін чи Пригожин. Усе видається дуже диким і смішним", – зауважив політолог.

За словами Путіна, більшість з присутніх на зустрічі кивали головами на його пропозиції "працевлаштування". Водночас Пригожин відповів, що "хлопці не згідні з таким рішенням".

Світові лідери зроблять висновки

"Я думаю, Ердоган ще від початку заколоту Пригожина зробив усі потрібні висновки і тепер відповідно поводиться", – сказав Рейтерович.

Так, президент Туреччини діє у власних інтересах, які перегукуються з українськими. Тому він:

відпустив командирів "Азову";

підтримав вступ України в НАТО;

заявив про продовження "зернової угоди" тощо.

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