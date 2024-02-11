Показав, що самодур: як Путін прорахувався в інтерв'ю Карлсону

Владімір Путін вперше від 24 лютого 2022 року дав інтерв'ю західному журналісту. "Висока честь" слухати нісенітниці президента Росії випала на долю американського пропагандиста Такера Карлсона.

Диктатор порушив усі канони засобів масової інформації, це 24 Каналу сказав колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він пояснив, чому інтерв'ю російського президента вийшло абсолютно провальним.

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Найневигідніше інтерв'ю Путіна

Як зазначив колишній співробітник КДБ, якщо Путін розраховував, що це інтерв'ю вплине на американського виборця, зокрема, на трампістів, то він прорахувався. Адже люди, які були переконані, що Путін – друг Дональда Трампа, навіть не будуть слухати це інтерв'ю, а ті, хто сумніваються у цьому, можуть його послухати, але вони заснуть на третій хвилині.

Іноді доходило до смішного, адже він (Путін – 24 Канал) на тридцятій хвилині говорив, що його нудні монологи – жахлива річ. Звісно, на Заході це інтерв'ю ніхто не буде слухати до кінця. Я витримав тільки півтори години й не зміг дослухати до кінця цю маячню,

– зазначив Жирнов.

Ганебне інтерв'ю скандальному журналісту лише вкотре продемонструвало, що Путін самодур, який переконаний у тому, що сам знає як правильно все розповідати. На думку колишнього співробітника Служби зовнішньої розвідки, очільник Кремля дав найневигідніше інтерв'ю.

Погрози розвивати й масштабувати війну

Російські пропагандисти час від часу вдаються до погроз щодо нападу на різні країни, зокрема, європейські. З цього приводу в інтерв'ю Путін не сказав для нас нічого нового. Можливо, одіозні заяви диктатора мають хоча б якусь новизну для західного вуха, яке не слухає ці нісенітниці щотижня.

Він спробував показати себе як мирного, бідного й нещасного жертовника західної агресії, але забув, на кого працює. Насправді республіканці не люблять слабких людей. От якби він вийняв би ядерну палицю, то тоді б це справило якесь враження,

– наголосив Жирнов.

За його словами, Путін зробив ставку на те, щоб показати себе пристойною людиною, однак у цьому сенсі теж програв. Адже цільова аудиторія сприймала його слабким.

Напередодні вторгнення очільник Кремля казав, що нібито Росія не нападатиме на Україну. Тепер всі розуміють, що якщо Путін каже, що чогось не робитиме, то насправді буде навпаки.

В інтерв'ю диктатор бідкався, що західні ЗМІ зображають Росію як країну-агресора. Мовляв, це все для того, щоб вибити гроші у вигляді податків для фінансування військових витрат. Однак він забув сказати, що це Росія у всьому винна, адже дає такі козирі й змушує засоби масової інформації формулювати загрози.

"Висновок: Путін повністю програв. Головне, що жодна нормальна людина цю ахінею не слухатиме дві години, поготів на Заході", – підсумував колишній співробітник КДБ.

Як в Україні та світі відреагували на інтерв'ю Путіна