Путін не може контролювати власне лице: відео неадекватної поведінки
Так званий президент Росії Владімір Путін вкотре здивував всіх своєю поведінкою. На кадрах, які виклали в мережі, він не міг дати раду емоціям, тому постійно кривився, незрозуміло посміхався та закочував очі.
Російський диктатор тепер не часто з'являється на публіці. Однак кожен його вихід у світ привертає увагу. Він то не може стримати ноги під час офіційних зустрічей і починає ними смикати, то цілує чужих дітей, коли їздить регіонами, передає 24 Канал.
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Путін не зміг проконтролювати своє лице
На опублікованих кадрах видно, як Путін сидить за столом і тримає товсту теку. Можна припустити, що там списки загиблих російських окупантів або злочини, які скоїла країна-агресорка. Хоча для цього однієї папки точно буде мало.
Обличчя Путіна змінюється десятки разів упродовж лише кількох секунд. На ньому читається і роздратування, і огида, потім задоволення і дивна усмішка. Далі очільник Кремля намагається підняти теку зі столу й комусь передати, але це йому вдається не з першого разу.
На останніх кадрах російський диктатор врешті передає комусь документи, втім його міміка далі виражає незадоволення. Тож, як би не намагався Путін виглядати адекватним, це йому навряд чи вдасться.
Кадри неадекватної поведінки / Скриншот з відео
Що відбувається з Путіним: актуальні новини
- Російський диктатор збирається відвідати Туреччину та зустрітися з президентом Реджепом Ердоганом. Цікаво, що ця країна є членом НАТО, втім вона не підписувала Римський статут, який би дозволив арешт Путіна. Видання Reuters повідомило, що зустріч сторін нібито запланована на 12 лютого. Нагадаємо, що ще у 2022 році Міжнародний кримінальний суд визнав Путіна винним у депортації українських дітей.
- Цілі так званої "сво" вже не раз змінювалися. Тепер російський диктатор заговорив про потребу посунути фронт вглиб України. В Інституті вивчення війни проаналізували такі заяви та дійшли висновку, що вони практично недосяжні. Їхня мета – вплинути на надання Україні військової допомоги та схилити Захід до переговорів. Саме тому Путін взявся фантазувати про захоплення Харкова та незрозумілу демілітаризовану зону.
- Декларацію Владіміра Путіна опублікувала російська центральна виборча комісія. Очевидно, що вона далека від правдивої, адже там чомусь не згадані його резиденції, палац вартістю мільярд доларів і бронепоїзд, який створили спеціально на замовлення. Натомість людям показали три старі машини – ГАЗ 1960 та 1965 років і "Ниву", які нібито стоять у гаражі Путіна. Також написали про автомобільний причеп "Скіф" 1987 року випуску та квартиру в Санкт-Петербурзі.