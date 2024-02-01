Путін не може контролювати власне лице: відео неадекватної поведінки

Так званий президент Росії Владімір Путін вкотре здивував всіх своєю поведінкою. На кадрах, які виклали в мережі, він не міг дати раду емоціям, тому постійно кривився, незрозуміло посміхався та закочував очі.

Російський диктатор тепер не часто з'являється на публіці. Однак кожен його вихід у світ привертає увагу. Він то не може стримати ноги під час офіційних зустрічей і починає ними смикати, то цілує чужих дітей, коли їздить регіонами, передає 24 Канал.

До теми Суміш патологій: з чим пов’язані "маніакальні" схильності Путіна цілувати чужих дітей

Путін не зміг проконтролювати своє лице

На опублікованих кадрах видно, як Путін сидить за столом і тримає товсту теку. Можна припустити, що там списки загиблих російських окупантів або злочини, які скоїла країна-агресорка. Хоча для цього однієї папки точно буде мало.

Обличчя Путіна змінюється десятки разів упродовж лише кількох секунд. На ньому читається і роздратування, і огида, потім задоволення і дивна усмішка. Далі очільник Кремля намагається підняти теку зі столу й комусь передати, але це йому вдається не з першого разу.

На останніх кадрах російський диктатор врешті передає комусь документи, втім його міміка далі виражає незадоволення. Тож, як би не намагався Путін виглядати адекватним, це йому навряд чи вдасться.

Кадри неадекватної поведінки / Скриншот з відео

Що відбувається з Путіним: актуальні новини