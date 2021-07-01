Путін дозволив російським військовим блокувати Керченську протоку
Джерело:портал правової інформації Росії
Володимир Путін підписав закон, що дозволяє військовим і співробітникам Росгвардії блокувати території та акваторії об'єктів, які охороняються. Це мають робити для "припинення спроб незаконного проникнення".
Деталі путінського закону
Під "охороною Росгвардії" перебувають зокрема й акваторії Керченської протоки і побудованого Росією моста через неї. Про це мовиться у пояснювальній записці до закону Путіна.
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Крім того, російські військові можуть блокувати акваторії російського енергомоста з Кримом.
Президент Росії вніс зміни до закону "Про війська національної гвардії Росії". Вони дозволяють закривати акваторії при спробі як "незаконного перетину і проникнення", так і при спробі покинути її.
Раніше Росія заявляла про блокування руху суден Керченською протокою
- 15 квітня Росія заявила, що до жовтня 2021 року закриває частину акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден. Такі дії Кремль пояснив військовими навчаннями.
- Міністерство закордонних справ України назвало це порушенням суверенних прав нашої держави, а в Європейському Союзі пообіцяли проаналізувати цю ситуацію.
- У Держдепі США висловили стурбованість через дії Росії та закликали її припинити їх.
- 16 квітня Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що порт не попереджали про обмеження у Керченській протоці. Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій сказав що росіяни "підігрівають" ситуацію.
- 17 та 18 квітня у Чорне море увійшли одразу 4 великі десантні кораблі, які перебувають на балансі інших флотів Росії.
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