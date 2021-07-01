Путін дозволив російським військовим блокувати Керченську протоку

Володимир Путін підписав закон, що дозволяє військовим і співробітникам Росгвардії блокувати території та акваторії об'єктів, які охороняються. Це мають робити для "припинення спроб незаконного проникнення".

Деталі путінського закону

Під "охороною Росгвардії" перебувають зокрема й акваторії Керченської протоки і побудованого Росією моста через неї. Про це мовиться у пояснювальній записці до закону Путіна.

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Крім того, російські військові можуть блокувати акваторії російського енергомоста з Кримом.

Президент Росії вніс зміни до закону "Про війська національної гвардії Росії". Вони дозволяють закривати акваторії при спробі як "незаконного перетину і проникнення", так і при спробі покинути її.

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