Путін думав про вторгнення в Україну ще в 2011 році, – Білл Клінтон

Колишній президент США Білл Клінтон заявив, що ще у 2011 році не сумнівався, що Путін готує напад на Україну. Це було лише питання часу.

Про це Клінтон заявив у Нью-Йорку під час розмови з головою інвестиційного фонду Carlyle Group. Він пригадав свою розмову з Путіним про Україну 12 років тому в Давосі. Тоді Путін обіймав посаду прем'єра.

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Путін не погоджувався з Будапештським меморандумом

За 3 роки до анексії Криму, Путін сказав Клінтону, що він не згоден із домовленістю, яку той досяг з його попередником Борисом Єльциним. Мовиться про підписаний у 1994 році Будапештський меморандум, в якому США, Росія та інші країни гарантують територіальну цілісність України в обмін на вивезення ядерної зброї з її території.

Він сказав: "я не згоден з цим, не підтримую це і з цим не пов’язаний". І цього дня я зрозумів, що (вторгнення в Україну) – лише питання часу,

– сказав Клінтон.

Тому експрезидент США закликав збільшити підтримку України зараз.

До слова, раніше Клінтон не розповідав про те, що Путін на зустрічі з ним виступав із такими заявами. Він не вказував і контексту, в якому диктатор висловлювався про Будапештський меморандум.