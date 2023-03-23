Виходьте з Римського статуту, – Данілов "пройшовся" по Угорщині через відмову арештувати Путіна

Угорщина заявила, що, попри ордер на арешт Владіміра Путіна від Міжнародного кримінального суду, його не заарештує, якщо він в'їде в країну. Мовляв, це може призвести до подальшої ескалації. Та це – не новина для України.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він зауважив, що ще в лютому й березні 2022 року пояснював, що Путін узгоджував з Угорщиною й ставив до відома її прем’єра Віктора Орбана, як будуть відбуватися події.

Дивіться також Хочуть "миру": Угорщина відмовилась разом з ЄС купувати Україні боєприпаси

"Деякі діячі, скажімо, забороняли мені виходити в ефіри потім місяці 3-4. З травня була така в нас ситуація в країні. Але це з часом все буде відомо, як це все відбувалося", – заявив він.

Данілов наголосив, що кожна країна має свої інтереси.

Угорщина підписала та ратифікувала Римський статут, який створив Міжнародний кримінальний суд. Через це вона зобов'язана виконати ордер на арешт Владіміра Путіна.

Якщо Угорщина вважає, що вона не є членом Римського статуту, то вона має звідти вийти й не робити подвійні стандарти. Тому що всі закони є однакові для всіх країн,

– сказав секретар РНБО.

Він зазначив, що або в міжнародній спільноті підписані документи, і тоді відносно всіх громадян, які перебувають під юрисдикцією цього суду, вони є абсолютно чемними й чинними, або у країни є вибіркова позиція.

"Тоді поясніть, чому у вас вибіркова позиція. І нащо потрібні тоді подвійні стандарти", – розказав Олексій Данілов.

Як Олексій Данілов відреагував на відмову Угорщини арештовувати Путіна: дивіться відео

Ескалації не буде

Секретар Ради національної безпеки та оборони додав, що подвійні стандарти – це дуже непроста річ, яка робить дуже багато клопоту по всьому світу. І, мовляв, до того часу, поки ми не зрозуміємо, що маємо жити зовсім в інших умовах без використання подвійних стандартів, набагато легше буде у світі.

"Ніякої ескалації не буде, тому те, що робить Путін тут, куди вже ще більше робити ескалацію", – підсумував він.

Яка позиція Угорщини щодо ордера на арешт російського диктатора