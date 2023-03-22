Гаага обрала ідеальний варіант, – Довгополий про звинувачення щодо Путіна

Відповідальність разом з Владіміром Путіним, який отримав ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду, можуть розділити й російські чиновники. Так звана дитяча омбудсмен Росії Марія Львова-Бєлова вже отримала ордер, і така ж доля може чекати інших російських посадовців.

Про це 24 Каналу розповів український підприємець Денис Довгополий. За його словами, МКС в Гаазі надав нашому політичному і економічному фронту дуже потужний інструмент.

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Діти – це святе

За його словами, відповідальність за ці злочини – викрадення українських дітей, в яких звинувачують Путіна та Львову-Бєлову, будуть поширюватись на інших чиновників країни-агресорки, які долучались, зокрема, до розселення українських дітей в Росії.

МКС в Гаазі не дарма обрав саме таку статтю для звинувачення Путіна, тому що вона буде резонувати в серці кожної людини, адже діти – це святе,

– вважає підприємець.

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Він розповів, що на минулому тижні, коли велися розмови з прихильниками Путіна в Німеччині і в Австрії, і у них запитували, "а у вас є діти чи онуки?", люди ламалися на цьому.

Денис Довгополий зазначив, що підтримка росіян буде падати у світі, тому що звинувачення проти Путіна та Львової-Бєлової не можуть бути в жодному разі прийняті у будь-якому суспільстві, навіть в дикому

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