Гаага обрала ідеальний варіант, – Довгополий про звинувачення щодо Путіна
Відповідальність разом з Владіміром Путіним, який отримав ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду, можуть розділити й російські чиновники. Так звана дитяча омбудсмен Росії Марія Львова-Бєлова вже отримала ордер, і така ж доля може чекати інших російських посадовців.
Про це 24 Каналу розповів український підприємець Денис Довгополий. За його словами, МКС в Гаазі надав нашому політичному і економічному фронту дуже потужний інструмент.
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Діти – це святе
За його словами, відповідальність за ці злочини – викрадення українських дітей, в яких звинувачують Путіна та Львову-Бєлову, будуть поширюватись на інших чиновників країни-агресорки, які долучались, зокрема, до розселення українських дітей в Росії.
МКС в Гаазі не дарма обрав саме таку статтю для звинувачення Путіна, тому що вона буде резонувати в серці кожної людини, адже діти – це святе,
– вважає підприємець.
Наслідки видачі ордера на арешт Путіна: дивіться відео
Він розповів, що на минулому тижні, коли велися розмови з прихильниками Путіна в Німеччині і в Австрії, і у них запитували, "а у вас є діти чи онуки?", люди ламалися на цьому.
Денис Довгополий зазначив, що підтримка росіян буде падати у світі, тому що звинувачення проти Путіна та Львової-Бєлової не можуть бути в жодному разі прийняті у будь-якому суспільстві, навіть в дикому
Владімір Путін отримав ордер на арешт від МКС в Гаазі: що відомо
- Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що для воєнних злочинів немає терміну давності. Прокурор уточнив, що ордер на арешт можуть відкликати, якщо Путін постане перед судом і судді закриють справу.
- Після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, в Росії почали шукати спосіб виправдатись. Там навіть заговорили про те, що дітей планують повернути в Україну. За даними іноземних ЗМІ, Росія навіть планує провести засідання Ради безпеки ООН щодо депортованих з України дітей.
- Європарламент проголосував за створення спецтрибуналу для Путіна і Лукашенка. В одному зі західних видань зазначають, що цей процес не стоїть на мертвій точці, хоча й існують певні проблеми. Зокрема, спеціалісти збирають усю доказову базу про злочини окупантів на наших територіях, однак не знають до кінця, як правильно організувати процес щодо створення також спецпрокуратури.