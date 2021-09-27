Путін – головний ворог Зеленського, – Піонтковський про причетність Росії до замаху на Шефіра
Джерело:24 канал
У Києві обстріляли авто помічника президента Сергія Шефіра. Замовників ще не знайшли. Однак не варто відкидати ймовірну причетність Росії.
Таку думку в авторській програмі Дмитра Гнапа та Дениса Казанського "Між іншим" на 24 каналі озвучив російський публіцист Андрій Піонтковський. Він вважає, що головний ворог Володимира Зеленського – Володимир Путін.
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"Безумовно, це меседж-погроза Зеленському. Головний ворог Зеленського – це Путін і його режим. Не можна їх викидати зі списку підозрюваних", – запевнив Піонтковський.
За його словами, достатньо однієї фрази з вуст Кремля, щоб так вважати.
Лавров казав про те, що Росія ніколи не дозволить Зеленському зіскочити з гачка мінських домовленостей. Він вже зіскочив,
– наголосив Піонтковський.
Однак він додав, що у Зеленського є й інші вороги.
Обстріл авто Шефіра: головне
- Замах трапився 22 вересня вранці. Хто обстріляв авто першого помічника та друга президента Сергія Шефіра – досі невідомо.
- Загалом в автомобіль пустили понад 10 куль. Поранення отримав водій, а сам Шефір не постраждав.
- Наразі поліція розглядає 2 версії замаху: тиск на керівництво держави та дестабілізація політичної ситуації.
- В Офісі Президента замах назвали терористичним актом.
- Водночас Володимир Зеленський переконаний, що у такий спосіб пробували на нього тиснути.