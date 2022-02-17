Путін готовий до різних тактичних проявів, – американський журналіст про наміри Кремля

Росія залякує Україну повномасштабним наступом та створює привід для чергової ескалації. Однак Володимир Путін готовий до різних тактичних проявів.

Про це у програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі заявив американський письменник та журналіст видання The New Yorker Джошуа Яффа. Навряд чи очільник Кремля зараз сидить і вирішує, чи нападати на Україну, адже може мати інші стратегічні цілі.

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За словами Яффи, стосовно бачення світу та цілей, яких Путін хоче добиватися, він достатньо відвертий. Водночас очільник Кремля вважає, що після закінчення Холодної війни розклад сил у Європі нібито є несправедливим стосовно Росії.

Він (Путін – 24 канал) готовий до різних маніфестацій, тактичних проявів, якоїсь спроби добиватися своїх стратегічних цілей,

– заявив журналіст.

Росія заявила про завершення низки військових навчань та часткове відведення військ від українського кордону. Однак у НАТО поки не бачать ознак деескалації з боку Москви.

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