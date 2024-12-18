Готовий воювати і без мобілізації: у ЦПД пояснили, який сигнал Путін намагається передати Трампу

Владімір Путін сказав, що збільшив чисельність армії до 1,5 мільйони осіб. Також він вихвалявся, що росіяни нібито "добровільно" йдуть воювати в Україну. Однак такі заяви очільник Кремля робить з оглядом на настрої в російському суспільстві.

На думку керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, якою він поділився з 24 Каналом, Путін намагається заспокоїти росіян. Водночас російська армія зазнає шалених втрат, що свідчить про "жахливу інтенсивність бойових дій" на Курщині та на Сході України.

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Реагує на настрої росіян

Коваленко зауважив, що Кремль заспокоює суспільство меседжами про те, що армія, мовляв, набрана і контрактників вистачає, тому не потрібно боятися мобілізації – її не буде.

Водночас незалежна соціологія, яка проводилась в Росії, показувала, що мобілізація доволі негативно впливає безпосередньо на режим Путіна і на настрої в суспільстві. Росіяни не підтримують такі дії, хоч Путін і зробив все, щоб були передумови для проведення мобілізації у 2025 році,

– пояснив керівник ЦПД.

Путін, за його словами, забронював співробітників виключно військово-промислового комплексу і силовиків. А всі інші прошарки російського суспільства і професії станом на зараз лишились відкритими для мобілізації.

Однак проаналізувавши настрої суспільства в Росії, влада вирішила краще заспокоїти його тим, що "все добре" і воювати російська армія нібито зможе і без мобілізації.

Також Путін демонструє, що у Росії може бути підтримка Китаю з погляду продовження війни в наступному році,

– відзначив він.

Сигнали про готовність воювати далі, про миротворців, яких згадував Дмітрій Пєсков, що їх наразі не чекають в Україні, свідчать про те, що Росія намагається передати Заходу меседж: Дональд Трамп не зможе так просто все вирішити, як він планує.

Це такий підхід Москви – посилювати свою переговорну позицію на майбутнє, демонструючи, що вона готова воювати ще щонайменше рік,

– наголосив Андрій Коваленко.

Нагадаємо, що Владімір Путін 16 грудня, виступаючи на колегії міноборони Росії, зробив гучні заяви. За його словами, штатна чисельність збройних сил Росії збільшена до 1,5 мільйона військовослужбовців. Також в Росії "добровільно йдуть на фронт": нібито щодня понад 1000 росіян уклали у 2024 році контракти на військову службу.