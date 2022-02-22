Путін готує підґрунтя, щоб просунутися далі, – Байден

Джо Байден заявив, що Володимир Путін готує підґрунтя, аби просунутися далі. За словами президента США, очільник Кремля фактично попросив дозволу від своєї Думи на вторгнення до України.

Відповідну заяву Байден зробив під час брифінгу 22 лютого, повідомляє 24 канал. Політик запевнив: Штати продовжать надавати допомогу Україні.

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Я знаю, що він готує підґрунтя, аби просунутися значно далі. Він попросив дозволу від своєї Думи на вторгнення до України,

– наголосив Байден.

Байден також заявив, що наразі біля українських кордонів Росія зосередила 150 тисяч військових. Вони розташовані з різних боків.

Президент США про рішення Путіна

Байден рішуче засудив ганебне "визнання" бойовиків з боку Росії. Президент США наголосив: у Кремлі фактично оголосили, "що просто відрізають собі частину України".

Лідер Штатів повідомив, що його країна водить санкції проти представників російських еліт та їхніх родин, які "також беруть участь у корупційній політиці".

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!