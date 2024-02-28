Росіяни працюватимуть гібридно: до яких провокацій проти Європи вдалися зараз
Європі, країнам НАТО варто бути готовими до війни з Росією. Однак найближчим часом країна-агресорка працюватиме гібридно. Зокрема, росіяни вже діють на узбережжі Балтійського моря у Польщі, частково у країнах Балтії та скандинавських країнах.
Це 24 Каналу зауважив ексспівробітник СБУ Іван Ступак. Він підкреслив, що там вже зараз періодично росіяни використовують систему радіоелектронної боротьби, придушення зв'язку, сигналу GPS.
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Росіяни використовують РЕБ
Іван Ступак зазначив, що Росія постійно проводить різні інформаційно-психологічні операції. Одна з них мають якісь результати, інші – не дають жодного результату.
Зараз що росіяни активно роблять? Використовують систему радіоелектронної боротьби, придушення зв'язку, сигналу GPS у Балтійському регіоні. Тобто це балтійське узбережжя Польщі, країни Балтії частково, на Балтійському морі скандинавські країни. Там вони періодично вмикають ці системи,
– сказав він.
Найімовірніше, це більше тестування, як усе спрацює. Починаються проблеми з комунікацією, втрачається зв'язок, пілоти не бачать координат і так далі. Очевидно, найближчим часом росіяни будуть грати у цю гру та намагатися псувати життя європейцям, вмикаючи періодично ці системи.
"Не буде зв'язку, сталої роботи сервісів, починаючи від мобільного зв'язку, закінчуючи інтернет-банкінгом та якимись нормальними комунікаціями. На це можна розраховувати найближчим часом", – пояснив ексспівробітник СБУ.
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