Росіяни працюватимуть гібридно: до яких провокацій проти Європи вдалися зараз

Європі, країнам НАТО варто бути готовими до війни з Росією. Однак найближчим часом країна-агресорка працюватиме гібридно. Зокрема, росіяни вже діють на узбережжі Балтійського моря у Польщі, частково у країнах Балтії та скандинавських країнах.

Це 24 Каналу зауважив ексспівробітник СБУ Іван Ступак. Він підкреслив, що там вже зараз періодично росіяни використовують систему радіоелектронної боротьби, придушення зв'язку, сигналу GPS.

Читайте також Росія зробить те, чим погрожує, – Годжес назвав терміни ймовірного нападу на Альянс

Росіяни використовують РЕБ

Іван Ступак зазначив, що Росія постійно проводить різні інформаційно-психологічні операції. Одна з них мають якісь результати, інші – не дають жодного результату.

Зараз що росіяни активно роблять? Використовують систему радіоелектронної боротьби, придушення зв'язку, сигналу GPS у Балтійському регіоні. Тобто це балтійське узбережжя Польщі, країни Балтії частково, на Балтійському морі скандинавські країни. Там вони періодично вмикають ці системи,

– сказав він.

Найімовірніше, це більше тестування, як усе спрацює. Починаються проблеми з комунікацією, втрачається зв'язок, пілоти не бачать координат і так далі. Очевидно, найближчим часом росіяни будуть грати у цю гру та намагатися псувати життя європейцям, вмикаючи періодично ці системи.

"Не буде зв'язку, сталої роботи сервісів, починаючи від мобільного зв'язку, закінчуючи інтернет-банкінгом та якимись нормальними комунікаціями. На це можна розраховувати найближчим часом", – пояснив ексспівробітник СБУ.

Чи можливий напад Росії на НАТО: останні новини