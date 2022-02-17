Путін готується показати, на що він здатний, – правозахисник про обстріли дитсадка
Проросійські бойовики на Донбасі 17 лютого обстріляли, зокрема, дитячий садок та залізничну станцію у Станиці Луганській. У такий спосіб Володимир Путін хоче продемонструвати, на що він здатний.
Про це в ефірі 24 каналу розповів директор інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський. На його думку, росіяни можуть використовувати Донбас для повномасштабного вторгнення.
До теми Цинічні обстріли дитсадка та ліцею: все, що відомо про загострення на Донбасі
"Наразі Путін готується до того, щоб повністю показати, на що він здатний. Ми бачимо, що вони вже обстрілюють навіть дітей", – наголосив він.
Лисянський про ймовірне вторгнення
Як нагадав Лисянський, багато українців під примусом отримали російські паспорти. Тож у Кремлі можуть спробувати показати, що бойовики намагатимуться захистити нібито своїх громадян.
Путін показує, що якщо він визнає бойовиків з ОРДЛО, то буде повномасштабна війна,
– додав Лисянський
За словами правозахисника, якщо щось буде йти не так, як цього хоче Росія, вони використовуватимуть паспортизацію.Зверніть увагу! Раніше Лисянський заявив, що Кремль прагне, аби 90% мешканців ОРДЛО мали паспорти Росії.
Правозахисник Лисянський про загострення в ОРДЛО: дивіться відео
Загострення на Донбасі: головні новини
- Російські окупаційні війська 17 лютого вдалися до загострення ситуації на Донбасі.
- Режим тиші ворог порушив 39 разів.
- Зокрема бойовики цинічно обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Там постраждали двоє працівників, у них були контузії.