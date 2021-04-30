Путін хоче довести, що він головний, – Дубовик

Володимир Путін хоче показати світу, що він є головним на пострадянському просторі. Через це тиск на Україну з боку Кремля буде продовжуватись.

Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик заявив, що Україна завжди перебуватиме у тривожному сусідстві з Росією. На його думку, Москва бачить користь у дестабілізації ситуації на українській території й тисне на такі "болючі точки", як Донбас та окупований Крим.

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Важелі впливу Росії на Україну

За словами Дубовика, до початку війни на Сході України Росія мала різні важелі впливу на Україну, а з 2014 року додався ще й військовий.

Він припустив, що загострення ситуації на Донбасі є засобом тиску Кремля та певними внутрішньополітичними міркуваннями Путіна.

Путіну головне просто довести всім, що він головний, хазяїн у цьому пострадянському домі, а Україна перебуває під його владою,

– наголосив він.

Дубовик також зазначив, що для російського президента важливо показати світу, що Росія є сильною державою, тому з нею мають рахуватися на міжнародній арені.

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Директор Центру міжнародних досліджень також припустив, що рішення з приводу того, коли Путін може напасти на Україну, не прийняли ще навіть у Кремлі.

Путін хоче довести, що він головний: дивіться відео

Загострення на Донбасі: коротко