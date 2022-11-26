Путін хоче ліквідувати Лукашенка, щоб захопити контроль над армією Білорусі, – Інститут Ленсінга

У Кремлі задумали радикальний варіант втягнення білоруської армії у війну проти України. Путін може ліквідувати Олександра Лукашенка та отримати контроль над його військом.

Путін планує "прибрати" Лукашенка і звинуватити Україну

Аналітики Інституту Роберта Лансінга (Robert Lansing Institute, RLI) з посиланням на джерела у російському військовому керівництві підтвердили, що Кремль вже ухвалив рішення про ліквідацію Лукашенка.

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Кремль планує надати сфабриковані докази "причетності України та Польщі під керівництвом розвідки НАТО" до вбивства Лукашенка, навіть якщо замах буде невдалим. Формально і, як розраховує Путін, це стане приводом для втягнення білоруських військ у війну проти України.

Готують два варіанти: залякування або вбивство

Зазначають, що військова розвідка Росії уже найближчими днями може опрацювати сценарій або з замахом на диктатора Лукашенка, або з його імітацією. Мета – залякати Лукашенка та спонукати його віддати наказ про вступ у війну на боці Росії.

Ким замінять Лукашенка

Російська розвідка також опрацьовує сценарій вбивства Лукашенка в ході операції. При такому сценарію, крісло президента Білорусі займе чинний генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась – родом із Чернігівської області, який повністю лояльний до кремлівської політики.

Аналітики припустили, що Росія хоче об'єднати дві армії під своїм єдиним командуванням. Тоді Лукашенко втратить можливість керувати країною. Тож, ймовірність того, що диктатор втратить свою посаду, а його місце займе маріонетковий Зась – досить висока.

Росія, ймовірно, влаштує збройні провокації в Білорусі, щоб підштовхнути Лукашенка до вступу у війну. Але страх втратити владу залишиться для нього головною перешкодою на шляху до цього кроку,

– зазначили фахівці.

Варіант убивства дуже реальний

Аналітики також повідомили, що останні повідомлення від їх джерел у Москві підтвердили високу ймовірність втілення у життя "драматичного сценарію для Олександра Лукашенка" – тобто, його смерть.

У Путіна одна мета – втягнути війська Білорусі у війну і, схоже, що він здатний на усе, щоб це таки сталось.

Актуально про можливий наступ з Півночі

Росія намагається втягнути Білорусь у війну проти України. Однак Лукашенко всіляко намагається цього уникнути.

На сьогодні, за даними воєнної розвідки України, біля нашого кордону зосереджено 6 батальйонів. Це і механізовані батальйони, і батальйони повітряно-десантних військ так званого командування сил спеціальних операцій.

У Генштабі повідомили, що близько 10 – 15 тисяч силовиків Білорусі готові взяти участь у так званій "спецоперації" Росії. Насамперед через грошову мотивацію.

У своїх останніх заявах Лукашенко дуже різкий та метушливий. Диктатор заявив, що Україна має вступити у переговори з Росією, щоб не бути повністю знищеною.

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