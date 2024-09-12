В ОП сказали, чи може Ердоган пустити російські винищувачі на територію НАТО на вимогу Путіна

Владімір Путін тривалий час відкладав візит до Туреччини, яка є країною-членом НАТО. Однією з причин затримки було узгодження вимоги очільника Кремля: його літак мають супроводжувати російські винищувачі. Це частина інфернальної гри Путіна.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, наголосивши, що міжнародний юридичний простір поки що, на жаль, не працює. Путін це усвідомлює, тому і намагається довести, що міжнародного права не існує.

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Ердогана мало обходять концепції Росії

Путін переконаний в тому, якщо поводитимешся максимально нахабно, тоді впливатимеш на ситуацію.

Спроба легально зайти в повітряний простір країни НАТО, це намагання ще раз показати, що ти домінуєш,

– зауважив радник глави ОПУ.

Проте, не зрозуміло, навіщо це підкреслювати саме Туреччині, яка на сьогодні є регіональним лідером більшим, ніж Росія – в контексті акваторії Чорного моря.

Туреччина, безумовно, може себе поводити більш агресивно щодо Росії. Зрозуміло, що вона зацікавлена в отриманні додаткових економічних можливостей, і може скористатися моментом. Це її право, як і будь-якої іншої країни,

– впевнений він.

До того ж Туреччина має внутрішні економічні проблеми. Тому можливість отримати додатковий дивіденд від Росії, яка потерпає від втрати репутації, – це, на думку Подоляка, нормальна стратегія.

Путін, коли наголошує, що летітиме зі своїми винищувачами, і Туреччина це має йому прогарантувати, відверто веде свою інфернальну гру. Він, як зауважив радник глави ОПУ, хоче показати свою монструозність, мовляв, він ламає глобальні правила, і прагне довести своє домінування.

Чи буде на це якось реагувати Туреччина – подивимось. Але мені здається, що лідерство треба підкреслювати в будь-якому форматі, і пан Реджеп Ердоган може це зробити. До того ж він чітко показав, що його мало обходять концепції Росії. Ердоган заявив про те, що міжнародне право потребує виконання, і тому Крим має бути повернений Україні,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що за повідомленням ЗМІ, Путін планує візит до Туреччини, проте він може відбутися за умови, якщо країна дозволить російським винищувачам супроводжувати його літак. Оскільки Туреччина є країною-членом НАТО, то протиповітряна оборона Альянсу може ідентифікувати російські літаки як ворожі і збити їх. Туреччина також може не вимикати системи ППО на прохання Росії під час візиту Путіна. Саме через неузгодженість цього питання його приліт до Туреччини відкладається понад 2 роки.