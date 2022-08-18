росія почала активні дії з "воскресіння" СРСР: що придумали посіпаки путіна

Фахівці Інституту стратегігчних досліджень та безпеки та Східна правозахисна група знайшли документи, що підтверджують дії диктаторського режиму кремля щодо відродження "СРСР 2.0". Алгоритм приблизно такий.

Зомбі-апокаліпсис на марші

Партії "єдина росія" та кпрф через свої відділення збирають підписи громадян рф під текстом листа з вимогою відновлення єдиної вітчизни в межах 1945 – 1991 років на ім'я президента, генпрокурора, голові держдуми рф та іншим, а також членам державної ради союзної держави рф та республіки білорусь.

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Звернення, під яким у росії збирають підписи за відновлення СРСР / Фото з фейсбуку Павла Лисянського

Наступний етап – це колективна подача позовів до останнього генсека СРСР Горбачова в суди рф. Текст позову в мене також є.

Наступний етап – це задоволення колективних позовів та, відповідно, наміри до їх виконання.

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Такі підписи зараз збирають і на тимчасово окупованих територіях України, Грузії, а також у Придністров'ї, Гагаузії та білорусі.

P. S. Наразі реалізація цього плану дуже туманна, але підписи продовжують збирати.

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