Аналітики ISW відповіли, як Путін збирається "виграти війну"

Путін все ще планує виграти війну проти України. Американський Інститут вивчення війни припускає, що втілити в життя примарні сподівання ватажок Кремля збирається, пролонгуючи бойові дії.

Згідно зі звітом ISW, Путін переконаний у можливості здобуття перемоги через виснаження України та зменшення міжнародної підтримки. Аналітики наголошують, що Росія уникає будь-яких домовленостей про припинення вогню.

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Війна на виснаження – стратегія Росії

Експерти вказують на те, що Росія намагається заморозити війну, зберігаючи контроль над захопленими територіями. Така тактика дозволить їй відновити сили та підготуватися до нових агресивних дій.

Припинення вогню в Україні на нинішніх рубежах навряд чи зупинить подальшу російську агресію та лише надасть Росії критичний час для відновлення своїх сил та підготовки до майбутньої агресії проти України.

Аналітики також звертають увагу на інформаційну кампанію Кремля, спрямовану на тиск на Україну для початку переговорів на умовах Росії.

Відповідні дії можуть значно послабити позиції України та сприяти подальшій агресії з боку Кремля, – у чому впевнені американські експерти з Інституту вивчення війни.

Будь-які російські, західні чи інші спроби схилити Київ до передчасних переговорів з Росією лише послаблять Україну та заохочують подальшу російську агресію всередині та за межами України.

У звіті ISW згадується і прохання угорського прем'єра Віктора Орбана про припинення вогню на російсько-українському фронті, яке може відіграти на руку стратегічним планам Москви. Власне, політик 2 липня відвідував Київ, де зустрівся з українським президентом Зеленським.

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З-поміж іншого, експерти наголошують: російські війська активізувалися поблизу Торецька на Донеччині, намагаючись відкрити шлях до Часового Яру. Вороже командування посилило наступальні операції через стратегічне розташування Торецька, плануючи атаки у різних напрямках.

Крім того, окупанти активно діють на південь і південний схід від Часового Яру, зосереджуючись на таких населених пунктах як Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка. Це свідчить про те, що кремлівське командування прагне зберегти доступ до південного флангу відповідного населеного пункту.