Як Путін хоче використати вибори для уникнення відповідальності за війну

У московитів триває "електоральний процес". Я завжди цікавився ритуалізацією політики у недемократичних режимах, а тут "вибори" остаточно закріплюють за собою статус політичного ритуалу, тому все ж іноді за цим всім спостерігаю.

Навіть кишенькова опозиція Росію вже не цікавить

Для мене індикатором того, у що там перетворився "електоральний процес", стало усунення від "виборів" Григорія Явлінського.

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Цей діяч десятиліттями уособлював у Росії кишенькову ліберальну опозицію. Він, мабуть, серйозно розраховував стати "офіційним опозиціонером" на виборах, що у межах тамтешньої ієрархії суттєво б підвищило його статус. Він навіть минулого року мав офіційну зустріч з самим бункерним дідом, але все ж змушений був відмовитися.

Показово, що весь минулий рік Явлінський носився з замороженням війни та мирними переговорами, очевидно, розраховуючи хоч так догодити начальству.

Але ні, навіть такі опереткові опозиціонери там більше не потрібні. Навіть карикатури на лібералів не повинні висуватися, бо це має бути плебісцит про довіру вождю, у якому мають проголосувати всі. Включно з мертвими "героями СВО".

Ну, а поки єдиний кандидат мацає огірки у теплицях на камеру та розказує якісь неймовірні історії у виступах, вони все ж змушені підбирати якихось фриків у "кандидати". Якась страшна тітка, депутати, імен яких ніхто не пам'ятає, "журналістка", про існування якої вчора не знав ніхто і т.д.

Путін хоче розділити відповідальність

Навіщо потрібне це доведення до абсурду? Я вже писав про ритуал "обрання", який у межах тамтешньої середньовічної політичної культури підміняє "коронацію", але, думаю, тут є ще один момент.

Це не лише закріплення на окупованих територіях. Від 2022 року вождь російського режиму – безумовний військовий злочинець, що вже навіть має ордер на арешт від Міжнародного суду. Для цивілізованого світу – він злочинець.

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Тепер цей злочинець хоче зафіксувати на папері найвищий з можливих рівнів власної підтримки, аби розділити на всіх відповідальність. Дати можливість своїм холопам показати лояльність, публічно поділяючи ореол страшних антилюдських злочинів.

Прогнозую, що у них там ще будуть флешмоби, під час яких учасники урочисто фотографуватимуться з бюлетенями, де буде стояти заповітна позначка за "його". Це буде матеріальним документом розподілу відповідальності за злочини на всіх. Ну а якщо "винуваті всі", то не винуватий ніхто? Коротко кажучи, старі КДБісти будуть так ламати захід на його ж тезі про "неприпустимість колективної відповідальності", виводячи цю саму відповідальність в абсолют.

Тому не маю сумнівів, що на нас буде чекати "електоральний рекорд" і купа особистих свідчень, як тамтешні мешканці урочисто розписуються у відповідальності за злочини режиму.