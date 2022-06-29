Путін не відмовився від ідеї захоплення більшої частини України, – розвідка США

Президент Росії Володимир Путін, як і раніше, хоче захопити більшу частину України. Високопоставлений представник американської розвідки заявив, що наразі картина залишається "досить похмурою".

Директор Національної розвідки заявив на конференції Міністерства торгівлі Авріл Хейнс переконаний, що Путін досі панує захопити більшу частину України.

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Зараз спецслужби США бачать 3 сценарії розвитку подій

Авріл Хейнс сказав, що спецслужби США бачать три можливі сценарії в найближчій перспективі. Найімовірнішим них є завзятий конфлікт, в якому російські сили досягають лише поступових успіхів, але не прориву до мети Путіна.

Інші сценарії включають великий прорив Росії й успіх України в стабілізації лінії фронту при одночасному досягненні невеликих успіхів, можливо, поблизу міста Херсона та інших районів на Півдні України.

Ми, як і раніше, перебуваємо в становищі, коли ми дивимося на президента Путіна і думаємо, що в нього фактично ті самі політичні цілі, що й у нас раніше, а саме, що він хоче захопити більшу частину України,

– сказав Хейнс.

За його словами, "картина залишається досить похмурою".

Плани Росії щодо України

Ще у квітня у Росії не приховували, що прагнуть встановити "повний контроль" над Донбасом і Півднем України. Таким чином країна-агресорка хоче впливати на нашу економіку. Також окупація Півдня дала б росіянам сухопутний доступ до окупованих Криму та Придністров'я.

Заступник міністра оборони США Колін Каль теж вважає, що Путін досі хоче захопити значну частину України, якщо не всю. Але у той же момент чиновник переконаний, що Росії не вдасться цього зробити.

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