Війна переміститься вглиб Росії: які 2 події можуть зруйнувати мрії Путіна

Видання The Guardian написало, що в Москві у грудні минулого року у квартирі одного з російських високопосадовців відбулась розмова в який брав участь речник Путіна Дмітрій Пєсков. Він повідомив гостям, що війна Росії проти України триватиме довго і ситуація може погіршитись.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що Пєсков у цьому випадку транслює мрії Владіміра Путіна. За його словами, завдання кремлівського диктатора затягнути війну на невизначено тривалий час.

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Путін готовий продовжувати війну нескінченно довго

На його думку, завдання мінімум для Путіна, щоб війна вийшла за межі 2024 року і "зустрілась" з виборами президента в США, які відбудуться наприкінці наступного року.

В нього є надія на Трампа або ще на когось, хто змінить Байдена. І новий президент, на його думку, або відмовиться від підтримки України з боку США, або значно її зменшить. Не дарма на російському телебаченні Трампа сприймають, як месію,

– пояснив журналіст.

Він вважає, що Путін готовий продовжувати війну нескінченно довго. Адже ресурси у Росії є, хоч і санкції діють – вони погіршують стан російської економіки, але не зруйнують її. Також він може кидати регулярно на фронт по 150 тисяч людей він може.

"Воєнні заводи працюють, щось зі старого заліза, що стріляє, йому підкидає Китай, щось – Іран, щось – Північна Корея", – підкреслив Яковенко.

Ігор Яковенко про наміри Путіна затягнути війну: дивіться відео

Це може припинити війну

За його словами, Путін може продовжувати затягувати війну, якщо не трапляться 2 події:

серйозний, переможний український наступ і розгром російської армії;

звалення режиму Путіна внаслідок "русской смути", яка вже була в Росії після поразок в Литовській, Японській та Першій світовій війнах. Серйозні поразки у війні зазвичай провокують виникнення в Росії "смути".

"Це може припинити війну в Україні. І тоді вона переміститься вглиб Росії", – резюмував Ігор Яковенко.

Плани Владіміра Путіна щодо продовження війни