Путін хотів би воювати, але страшно, – російський політик про бажання Кремля визнати бойовиків

У Росії хочуть визнати бойовиків на тимчасово окупованих Луганській та Донецькій областях. Це є одним з планів Володимира Путіна. Він хоче відступити, не втративши обличчя.

Таку думку висловив російський політик Леонід Гозман в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Одним з таких планів є і ініціатива Кремля "надання зброї бойовикам".

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"А раніше їм (бойовикам – 24 канал) хто зброю надавав? Марсіяни? Зрозуміло все, Господи. Давати їм зброю, визнавати їхню державність – це ж нічого не змінить практично. Зброя все одно наша (Росії – 24 канал), люди наші, підпорядковуються вони Кремлю", – сказав Гозман.

Він припустив, що такі пропозиції Кремля, ймовірно, є способом Володимира Путіна вийти з кризи.

"Річ у тім, що Путіну треба воювати, а це якось страшно. І зброю вам (Україні – 24 канал) дають добру, і санкціями лякають, і армія у вас краща, ніж у 2014 році. Саме таке враження у нас складається", – заявив російський політик.

В Україну 25 січня надійшла третя партія зброї від США : протитанкові ракетні комплекси Javelin та одноразові реактивні гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).

Воювати страшно, але треба знайти варіант виходу з ситуації, не втрачаючи обличчя. Треба сказати: "Я крутий, я всіх переміг". Не виключено, що визнанням псевдореспублік вони скажуть, що всіх перемогли,

– зазначив Гозман.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.