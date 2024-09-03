"Росія – розмінна монета": чому захист Москви не є пріоритетом для Путіна

Територію Росії регулярно атакують дрони, які уражають стратегічні об'єкти, зокрема, важливі НПЗ. Виявляється, що вони не прикриті ППО навіть у Москві.

Ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян розповів 24 Каналу, що це свідчить про те, що столиця Росії не є головною ціллю для захисту протиповітряної оборони. Головне завдання ППО – прикрити Владіміра Путіна, де б він не перебував. Важливіше за нього в Росії нікого і нічого немає.

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Хотів здати Росії в оренду

Під час дронової атаки 1 вересня під ударом опинився Московський НПЗ, на якому сталася пожежа. Цей один з найбільших нафтопереробних підприємств та ключових для Москви не був прикритий ППО, тому що він, на думку Асланяна, не входить в зону інтересів російського уряду.

Виходить, що Путіну байдужа доля цього НПЗ в Москві, без якого місто не зможе функціонувати. Україна та світ навіть не уявляють, до якої міри Росія безладна, беззахисна та недієздатна, попри те, що декларує Кремль. Тому що Росія для Путіна – розмінна монета,

– наголосив він.

Загалом завданням Путіна було, за словами ведучого каналу Ходорковський Live, здати Росію в оренду у 2008 році, коли країна мала серйозні економічні проблеми через міжнародну кризу.

Тоді стала зрозуміла неспроможність російської економіки: кожний робітник в Росії, що став до верстата, завдавав шкоди економіці. У той час будь-яке виробництво було збитковим,

– зазначив він.

Тоді потрібно було знизити ціну та підняти якість, і єдиний варіант був – купувати товари за кордоном, тому що російські аналоги були значно дорожчими та нижчої якості. Це також стосувалось озброєння.

Однак Путін не може відверто сказати, що він з 2008 року хоче здати Росії в оренду, але ніхто не бере, а тому захищати її він не збирається. Через це він дозволяє забрати Курську область або стріляти по об'єктах в Москві, які не захищені ППО,

– підкреслив Сергій Асланян.

Водночас російська пропаганда демонструє "велич" Путіна та те, що йому начхати на Гаазький трибунал.

Зверніть увагу! Під час масованої атаки безпілотників на Росію під ударом опинився Московський НПЗ. На підприємстві спалахнула пожежа, якій було присвоєно максимальний рівень. Внаслідок атаки дронів на НПЗ було призупинено роботу комбінованої установки Euro+. Її робота може бути відновлена приблизно за 5 – 6 днів.