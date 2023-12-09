Путін іде на вибори: Березовець назвав 3 сигнали, які очільник Кремля передав Заходу
Владімір Путін 8 грудня сказав, що братиме участь у президентських "виборах" у 2024 році. Бо, за його словами, зараз "інакше не можна".
Таким чином російський диктатор демонструє 3 меседжі, спрямовані як для внутрішньої аудиторії, так і для світу. Про це 24 Каналу зазначив офіцер ЗСУ, політолог Тарас Березовець.
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3 сигнали від Путіна
8 грудня у Росії відбувся так званий "день героїв вітчизни". Пропагандисти влаштували справжню виставу, коли так званий "речник парламенту" окупованої частини Донецької області Артьом Жога підійшов до Путіна і почав просити його піти на вибори.
Це чіткий сигнал російському соціуму і всьому світу, що по-перше – Путін є президентом війни. Він висувається не від мирних професій, а воєнних, вони його просять. Цей текст був погоджений, вистава для обмеженого російського соціуму. Путін грав гірше за Жогу,
– зазначив Березовець.
По-друге, за словами офіцера ЗСУ, так як Путін висувається своєю окупаційною армією, то він "бачить завершення війни в Україні воєнним шляхом". Таким чином він каже, що переговорів про припинення війни не буде.
"І по-третє, Путін любить символізм і всі нумерологічні питання. Я думаю, що йому було важливо зробити це першим. Він хотів зробити офіційно це оголошення першим", – зазначив Березовець.
Так як би там не було, але вибори за участі Путіна, який балотуватиметься на посаду Путіна, не мають значення в Росії. Диктатору намалюють необхідний відсоток і все пройде в один тур.
Путін заявив, що піде на вибори: останні новини
- "Вибори" планують проводити три дні: з 15 по 17 березня і це не просто так. Все розраховано для збільшення явки і маніпуляції з голосуванням.
- Пропагандистка Маргаріта Сімоньян відреагувала на заяву свого господаря. Вона написала, що "начальник піде на вибори сам" і це, мовляв, "хороша новина для росіян".
- Представник адміністрації президента США Джон Кірбі висміяв намір Путіна вкотре балотуватися на "виборах". Він порівняв процес "голосування" у Росії з кінними перегонами.