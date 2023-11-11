Кланяється та клянчить: Яковенко пояснив, чому Путін поїхав до Казахстану
Днями Владімір Путін відвідав Казахстан, де зустрівся з президентом країни Касим-Жомартом Токаєвим. Таким візитом російський диктатор, ймовірно, хоче показати, що зберігає свій вплив на Центральну Азію, проте це не зовсім так.
Путіна досі приймають у Казахстані лише через одну причину – великий кордон між обома країнами. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, додавши, що Казахстан розуміє, що треба бути обережним з агресивним сусідом.
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Чи збереже свій вплив Путін
З російського боку час від часу звучать погрози в бік Казахстану. Пропагандисти навіть кажуть, що нібито "закінчать з Україною та візьмуться за Казахстан". Враховуючи дуже великий сухопутний кордон, Казахстан змушений терпіти Путіна на своїй території.
На думку Яковенка, домінуванню Росії в Центральній Азії прийшов кінець. Сьогодні боротьба за це триває між Заходом та Китаєм. Китай домінує на території, але треба врахувати, що основні частини економіки Казахстану значною мірою є акціонерними товариствами європейського та американського капіталу.
Хто скільки інвестує в економіку Казахстану – той і буде дорогим гостем, а сьогодні це зовсім не Росія, а Китай і Західна Європа та США,
– підкреслив Яковенко.
Під питанням залишається Киргизстан, який залежить від Росії, зокрема через велику кількість мігрантів. Але це також тимчасова ситуація. Відтак Центральна Азія, як і Кавказ, перестають бути територією російського впливу. Фактично, крім Білорусі, зараз таких територій немає.
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Чим для Путіна важливий Казахстан
Російському диктатору треба зберегти "шпарину" в Центральній Азії для того, щоб обходити західні санкції. Тому доводиться просити, а не вимагати, бо Казахстан може таку "шпарину" закрити.
Така сама ситуації з лідером Північної Кореї. Росія звикла дивитися зверху вниз на інші країни, але тепер все по-іншому. За словами Яковенка, сьогодні дефіцит зброї та боєприпасів у Росії поповнюється завдяки Північній Кореї, Китаю та Ірану. Щодо країн Центральної Азії, то тут є "таємне вікно" для обходу санкцій, яке життєво необхідне Росії.
"Саме через Центральну Азію проходять товари подвійного призначення для армії. Токаєв може закрити шлях в будь-яку хвилину й це стане серйозним ударом по воєнному потенціалу Росії. Тому Путін і приїхав, тому клянчить і кланяється", – зауважив російський опозиційний журналіст.
Путін відвідав Казахстан: що відомо
- Очільник Кремля прибув до Казахстану 8 листопада. Там він зустрівся з президентом Токаєвим. Сторони обговорили питання будівництва атомної електростанції, але навряд чи казахське суспільство підтримає таку ідею. Країна вже мала неприємний досвід схожої "співпраці", коли СРСР проводив випробування ядерної бомби на території країни. Згодом у багатьох людей фіксували серйозні проблеми зі здоров'ям.
- Цікаво, що під час візиту Владімір Путін навіть не зміг правильно вимовити ім'я свого казахського колеги. Лише у двох реченнях він декілька разів перекрутив ім'я Касим-Жомарта Токаєва. Той у відповідь перейшов за казахську мову, чим дуже спантеличив російську делегацію.
- У жовтні Казахстан заборонив експортувати в Росію товари, які можна використати у військових цілях. Мовиться про 106 товарів, серед яких дрони, електрочіпи та електроніка.