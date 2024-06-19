Путіну влаштували пишний прийом, чим, безсумнівно, він насолоджувався. Про це 24 Каналу розповів голова товариства Україна – КНДР Микола Поліщук. За його словами, Кремль "продасть" це росіянам як "велике досягнення".

Цікаво переглянути Китай може отримати доступ до Японського моря: на підході переговори з Росією та КНДР

Зустріли "по-багатому"

У Пхеньяні помітно готувалися до приїзду російського диктатора Владіміра Путіна. Його вітали плакатами та прапорами на вулицях, Оркестром і натовпом людей. Сам верховний лідер Північної Кореї Кім Чин Ин зустрів Путіна в аеропорті, який був прикрашений квітами.

Антураж класичний для Північної Кореї. Туди дуже рідко приїжджають іноземці, але коли приїжджають, як правило, таким гучним антуражем і запам'ятовують. У КНДР люблять влаштовувати масові заходи. "Мобілізувати" десятки тисяч людей на зустріч з Путіном – це було проблемою,

– наголосив Микола Поліщук.

Зрештою, візит Путіна – не найгучніший, який бачили у Північній Кореї. Але очільник Кремля використає цю святкову атмосферу для внутрішнього ринку.

"Безсумнівно, Путін продасть росіянам цей антураж як "велику політичну перемогу" з огляду на його риторику про Глобальний Південь та багатополярний світ. Щодо економічних перспектив цього візиту – сумніваюсь, що весь товарообіг між КНДР та Росією є більшим, ніж обслуговування якоїсь дачі Владіміра Путіна. Цей товарообіг є умовним", – пояснив голова товариства Україна – КНДР.

Товарообіг між Москвою та Пхеньяном останнім часом звівся до продажу зброї, яку Росія використовує у війні проти України. До слова, з Путіним приїхав і новий міністр оборони Росії. Тож, імовірно, Кремль приїхав за новою партією снарядів.

"Але сам Путін не так їхав до Кім Чен Ина, як зупинився дорогою до В'єтнаму, де розмова йтиме про набагато серйозніші оборудки Росії", – додав Поліщук.

Візит Путіна до КНДР

Російські ЗМІ повідомили, що вранці 19 червня у Пхеньяні завершилися переговори між Владіміром Путіним та Кім Чен Ином. За підсумками зустрічі, Росія та КНДР підписали договір про "всеосяжне партнерство". У вільному доступі поки що немає тексту документа, тож достеменно невідомо, про що саме домовилися диктаторами.

Цікаво відзначити, що у Міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на візит Путіна до Північної Кореї. За словами представника китайського МЗС Лінь Цзяня, КНДР і Росія – дружні та суверенні країни, які мають "нормальну потребу" у співробітництві та розвитку відносин.